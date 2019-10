Brady se enoja por interpretación de su papel en comedia de Netflix

Tom Brady, el mariscal de campo de los Patriots de Nueva Inglaterra, explicó su aparición en la nueva serie de comedia de Netflix "Living With Yourself" ("Viviendo contigo mismo"), pero expresó malestar con quienes piensan que está tomando una oportunidad contra el propietario del equipo, Robert Kraft.



La comedia es protagonizada por el actor Paul Rudd, que interpreta a un personaje deprimido que se somete a un tratamiento de SPA, en donde le prometen hacerlo una mejor persona.



Luego del tratamiento, el personaje de Rudd descubre que ha sido reemplazado por una nueva versión de sí mismo. El programa alterna entre las versiones nueva y antigua del personaje de Rudd.



Después aparece Brady, se lo ve saliendo del "Top Happy Spa", que se encuentra dentro de un centro comercial.



- "¿Primera vez?", pregunta Brady.



- "Uh-huh", responde Rudd, y pregunta: "¿Tú?"



- "Sexto", dice Brady, sonriendo, en referencia a sus seis campeonatos del Super Bowl.



El sábado, Brady se enojó cuando le preguntaron qué estaba pensando al filmar la escena, si había una sugerencia sobre la situación de Kraft, que en febrero fue acusado de solicitud de prostitución en un centro de masajes en un centro comercial de Florida.



Molesto, Brady respondió "De eso no se trataba. Eso fue sacado de contexto, al igual que lo estás sacando de contexto y tratando de convertirlo en una historia para ti, eso tiene una connotación negativa, lo cual no aprecio".



Agregó que la comedia "estaba destinada a ser algo diferente a eso. El hecho de que sea una distracción o que lo estés mencionando no es algo de lo que quiero hablar".



Brady explicó que la escena no fue filmada en un centro comercia, sino "en un fondo verde", dijo, haciendo referencia a los telones de fondo que se utilizan para realizar cine.



El mariscal de campo aclaró que la historia "se acordó hace un año. Fue escrito hace cuatro años. Una vez más, es lamentable que las personas opten por pensar que alguna vez haría algo así contra el señor Kraft".



"Creo que es una muy mala evaluación de mi relación con él. Nunca haría eso", indicó.



Brady dijo que aún no ha hablado con Kraft sobre ese tema. "Creo que todos saben de qué se trata nuestra relación. Durante 20 años, no es más que amor y respeto".



"Creo que es este tipo de ambiente mediático lo que creas. El ambiente mediático de culpa y vergüenza que se ha filtrado por un tiempo. Creo que hay muchas cosas que se dicen que están fuera de contexto que eliges para encabezar, en lugar de entender de qué se trata", sentenció el mariscal de campo.