logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

REGINA & RICARDO ¡UNEN SUS VIDAS!

Fotogalería

REGINA & RICARDO ¡UNEN SUS VIDAS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Brasil convoca a Paquetá por lesión de Neymar en eliminatorias

El centrocampista Lucas Paquetá es convocado por Brasil tras lesión de Neymar en eliminatorias para la Copa del Mundo.

Por AP

Agosto 25, 2025 03:37 p.m.
A
Brasil convoca a Paquetá por lesión de Neymar en eliminatorias

RÍO DE JANEIRO (AP) — El centrocampista del West Ham, Lucas Paquetá, fue convocado por el entrenador de Brasil, Carlo Ancelotti, por primera vez el lunes para los dos últimos partidos de clasificación para la Copa del Mundo contra Chile y Bolivia el próximo mes.

Paquetá ya ha jugado cinco partidos de clasificación en la campaña, pero no para Brasil desde que Ancelotti asumió el cargo en mayo. El entrenador dijo que quiere conocerlo mejor.

Paquetá fue absuelto el mes pasado de los cargos de manipulación de resultados presentados en su contra por la Asociación de Fútbol de Inglaterra hace dos años. Marcó un gol para el West Ham el viernes en la derrota por 5-1 ante el Chelsea en la Liga Premier.

Brasil ya se clasificó para la Copa del Mundo de 2026, y los delanteros Neymar, Vinícius Júnior y Rodrygo quedaron fuera de la última convocatoria.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Neymar sufrió una lesión muscular en el entrenamiento el jueves pasado, según informó su club Santos.

Al ser preguntado sobre la ausencia de Neymar, quien ha recibido más tiempo de juego para el Santos en los últimos dos meses, Ancelotti dijo: "No necesitamos probarlo".

Brasil, tercero en la clasificación sudamericana, recibe a Chile, ya eliminado, en el Maracaná en Río de Janeiro el 4 de septiembre. Cinco días después, jugará ante Bolivia, que está luchando por un lugar en los playoffs de clasificación internacional.

___

Brasil:

Porteros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr), Hugo Souza (Corinthians)

Defensores: Alexsandro (Lille), Alex Sandro (Flamengo), Caio Henrique (Mónaco), Vanderson (Mónaco), Douglas Santos (Zenit), Fabricio Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (Paris Saint Germain), Wesley (Roma)

Centrocampistas: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Joelinton (Newcastle), Lucas Paquetá (West Ham)

Delanteros: Estêvão (Chelsea), João Pedro (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal), Kaio Jorge (Cruzeiro), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham).

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Brasil convoca a Paquetá por lesión de Neymar en eliminatorias
Brasil convoca a Paquetá por lesión de Neymar en eliminatorias

Brasil convoca a Paquetá por lesión de Neymar en eliminatorias

SLP

AP

El centrocampista Lucas Paquetá es convocado por Brasil tras lesión de Neymar en eliminatorias para la Copa del Mundo.

Karla Torres: Una historia de trabajo, disciplina y logros
Karla Torres: Una historia de trabajo, disciplina y logros

Karla Torres: Una historia de trabajo, disciplina y logros

SLP

Naomi Alfaro

Ahora, su mirada está puesta en el título mundial del fisicoculturismo

Checo Pérez se une a la escudería Cadillac en la Fórmula 1
Checo Pérez se une a la escudería Cadillac en la Fórmula 1

Checo Pérez se une a la escudería Cadillac en la Fórmula 1

SLP

El Universal

Sergio 'Checo' Pérez firma con Cadillac para competir en la F1

Efraín Juárez destaca positividad tras empate de Pumas en la Liga MX
Efraín Juárez destaca positividad tras empate de Pumas en la Liga MX

Efraín Juárez destaca positividad tras empate de Pumas en la Liga MX

SLP

El Universal

El director técnico Efraín Juárez busca mantener la moral alta en el equipo tras el empate en la Liga MX.