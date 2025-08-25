logo pulso
Burócratas de Soledad gozan de asueto este lunes

Por Flor Martínez

Agosto 25, 2025 03:07 p.m.
Burócratas de Soledad gozan de asueto este lunes

Trabajadores del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez gozaron de un día de asueto debido a la conmemoración de San Luis Rey de Francia, patrono del estado de San Luis Potosí, este lunes 25 de agosto.

La presidencia municipal de Soledad se encontraba cerrada, así como la Unidad Administrativa Municipal. Únicamente áreas de Protección Civil Municipal, Servicios Municipales, el Servicio Médico, así como la Comandancia Central de Pavón tuvieron actividades.

El Oficial Mayor, Gerardo Ruiz Ibarra, informó que se instruyó a los directores de las distintas áreas operativas en mención a coordinar guardias a fin de garantizar la atención a la ciudadanía en los servicios que, por su naturaleza, no pueden suspenderse, entre estos el de recolección de basura.

Recordó que son más de mil 500 empleados los que conforman la plantilla laboral del Ayuntamiento, cuya mayoría gozó de este día de asueto. 

