Busca Pecina FC ayudar a los jóvenes potosinos

En días pasados se llevó a cabo la I Green Cup de futbol 7, en donde tomaron parte una gran cantidad de equipos de diferentes escuelas o academias de futbol o en su defecto equipos libres, como fue el equipo Pecina FC que se coronó campeón de la categoría 2004-2005.

El apellido Pecina es de sobra conocido en el ambiente futbolístico, por el legado que dejo el famoso y conocido promotor deportivo Melitón Pecina y que hasta este momento sus hijos Osvaldo y Milton lo han continuado en sus diferentes facetas.

Para esta primera edición de la Green Cup, nació el equipo Pecina FC, que tomó parte en la categoría 2004-2005, y el mismo se formó con la idea de integrar un equipo propio, luego de que surgió la invitación para tomar parte en esta Copa Verde y ante estos se dieron a la tarea de invitar a diferentes niños con la intención de participar.

Al respecto Osvaldo Pecina comentó, "mi hermano y yo empezaron a invitar a niños de diferentes lados, algunos pertenecientes a alguna escuelita, otros libres, y así se empezó a armar el grupo, y con ellos se logró el título de este evento, sin embargo, estamos conscientes de que ellos pertenecen a alguna academia de futbol o tienen compromisos en sus colegio, por lo que no se les puede obligar a seguir en el equipo Pecina FC, ya que la invitación fue únicamente para este torneo, en donde afortunadamente las cosas salieron bien".

"Afortunadamente, los muchachos se sintieron a gusto con nosotros, se les habló con la verdad y se les invitó a que platicarán en el lugar que están para que no tuvieran problemas, ya que su participación con nosotros no es de tiempo completo y no queremos que piensen que nos estamos pirateando jugadores, ya que esa no es nuestra intención, además de que no es la primera ocasión que hacemos este tipo de equipos y nos va bien, y nosotros lo hacemos como apoyo para ese tipo de niños que no pueden pagar una academia", mencionó uno de los hermanos Pecina.

Luego de haber ganado la Green Cup, la intención de los hermanos Pecina es mantenerlo y tratar de participar con ellos, en algún otro torneo que los inviten a participar, de este tipo que son torneo corto, de fin de semana y que no interfieran con las actividades de varios de los integrantes tienen en sus respectivas escuelas de futbol o en el colegio, está el proyecto de ver si podemos participar en un torneo que están anunciando que es la Copa del Potosí, aunque por la situación todavía no hay nada en concreto".