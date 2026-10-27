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Buscará Antonelli coronarse en el GP de México

Por AP

Octubre 27, 2026 03:00 a.m.
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Buscará Antonelli coronarse en el GP de México
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      La victoria en Texas no solo dejó a Kimi Antonelli al borde de ganar el título de Fórmula 1. Le brindó una señal importante de que podría repetir la hazaña el próximo año.

      En las últimas semanas, Antonelli y Mercedes habían sufrido con un paquete de mejoras del monoplaza que a menudo parecía más bien un retroceso, mientras Max Verstappen y Red Bull aprovechaban para ganar carreras consecutivas.

      Pero el dominante triunfo de Antonelli desde la pole position en el Circuito de las Américas el domingo confirmó que el italiano pudo exprimir lo mejor del auto a lo largo de toda la distancia de carrera, a un ritmo que Red Bull y Ferrari en gran medida no pudieron igualar.

      "Todo este tiempo poniendo tanto trabajo para traer este nuevo paquete y finalmente ver el resultado es muy agradable", dijo Antonelli.

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      En Singapur a principios de este mes, Antonelli comentó que solo había una ventana "muy, muy pequeña" de rendimiento para desbloquear los beneficios del nuevo diseño antes de que se volviera nervioso e impredecible.

      Ahora que el auto está funcionando como estaba previsto, sostiene que todavía hay más por venir.

      "En algunos lugares, diría que todavía no tanto como esperábamos, pero en otros lugares está rindiendo muy bien", señaló Antonelli. "Todavía estamos teniendo un poco de problemas a baja velocidad con el bloqueo de las ruedas delanteras, pero en general siento que el paquete por fin está empezando a darnos un buen rendimiento".

      Con ajustes reglamentarios mucho menores previstos para 2027 en comparación con los cambios de gran alcance implementados este año, lo que los equipos aprendan de los desarrollos de final de temporada puede tener un beneficio directo el próximo año.

      Solo uno de los pilotos de Mercedes está viendo el beneficio. George Russell no encontraba explicación para su ritmo "basura" al terminar octavo en Texas. Una penalización de cinco segundos no ayudó, pero Russell le dijo a Sky Sports que no tenía idea del resto de la enorme brecha con Antonelli.

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