Podría debutar Isak en la Premier con Liverpool

MANCHESTER, Inglaterra.- Alexander Isak podría estrenarse como titular en la Liga Premier con Liverpool el sábado ante Crystal Palace.

El técnico Arne Slot ha sido cauteloso con los minutos para el delantero sueco desde que completó un traspaso récord del fútbol británico de 170 millones de dólares en el último día del mercado de pases. Isak interrumpió su pretemporada cuando aún era jugador de Newcastle.

La suspensión de Hugo Ekitike, expulsado por quitarse la camiseta durante una celebración de gol contra el Southampton el martes, significa que Isak podría jugar desde el vamos en la visita a Selhurst Park.

Isak ya fue titular en la Liga de Campeones y la Copa de la Liga inglesa. Anotó su primer gol el martes en la victoria ante Southampton en el torneo de copa. Como jugador de Liverpool, Isak aún no ha disputado los 90 minutos completos para Liverpool.

Slot dijo que no espera que Isak esté en plenitud hasta después del parón internacional del próximo mes.

Federico Chiesa es la otra opción en lugar de Ekitike después de que el italiano impresionó con dos asistencias contra Southampton.

Liverpool es el único equipo en la máxima categoría que mantiene un récord perfecto. Pero el reinante campeón sucumbió ante el Palace por penales en el Community Shield en agosto.