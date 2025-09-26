logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ENTREGA Y PASIÓN

Fotogalería

ENTREGA Y PASIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Podría debutar Isak en la Premier con Liverpool

Por AP

Septiembre 26, 2025 03:00 a.m.
A
Podría debutar Isak en la Premier con Liverpool

MANCHESTER, Inglaterra.- Alexander Isak podría estrenarse como titular en la Liga Premier con Liverpool el sábado ante Crystal Palace.

El técnico Arne Slot ha sido cauteloso con los minutos para el delantero sueco desde que completó un traspaso récord del fútbol británico de 170 millones de dólares en el último día del mercado de pases. Isak interrumpió su pretemporada cuando aún era jugador de Newcastle.

La suspensión de Hugo Ekitike, expulsado por quitarse la camiseta durante una celebración de gol contra el Southampton el martes, significa que Isak podría jugar desde el vamos en la visita a Selhurst Park.

Isak ya fue titular en la Liga de Campeones y la Copa de la Liga inglesa. Anotó su primer gol el martes en la victoria ante Southampton en el torneo de copa. Como jugador de Liverpool, Isak aún no ha disputado los 90 minutos completos para Liverpool.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Slot dijo que no espera que Isak esté en plenitud hasta después del parón internacional del próximo mes.

Federico Chiesa es la otra opción en lugar de Ekitike después de que el italiano impresionó con dos asistencias contra Southampton.

Liverpool es el único equipo en la máxima categoría que mantiene un récord perfecto. Pero el reinante campeón sucumbió ante el Palace por penales en el Community Shield en agosto.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Podría debutar Isak en la Premier con Liverpool
Podría debutar Isak en la Premier con Liverpool

Podría debutar Isak en la Premier con Liverpool

SLP

AP

Recibe Del Toro cinturón del CMB
Recibe Del Toro cinturón del CMB

Recibe Del Toro cinturón del CMB

SLP

El Universal

El ciclista mexicano recibió reconocimiento por parte del órgano boxístico

Suma San Luis más preseas en PN
Suma San Luis más preseas en PN

Suma San Luis más preseas en PN

SLP

Romario Ventura

Lucía Martínez se consolida como la máxima ganadora hasta el momento

Quiere A. Guardado volver al Tricolor
Quiere A. Guardado volver al Tricolor

Quiere A. Guardado volver al Tricolor

SLP

El Universal

El histórico jugador quiere sumarse a la expedición del Mundial 2030