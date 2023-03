Campeona defensora Swiatek se retira de Miami por lesión

La campeona vigente Iga Swiatek se dio de baja el miércoles en el Abierto de Miami debido a una lesión en las costillas.

Actual número uno del mundo, Swiatek debía enfrentar a Claire Liu en la segunda ronda el jueves.

Como cabeza de serie, la tres veces campeonas en citas de Grand Slam recibió pase directo a la segunda ronda en el torneo que conquistó el año pasado durante una racha de 37 victorias — la más prolongada en el tenis femenino en un cuarto de siglo.

La polaca de 21 años dijo tras su derrota 6-2, 6-2 ante la eventual campeona Elena Rybakina en las semifinales del Abierto de Indian Wells el viernes pasada que arrastraba una molestia en las costillas.

"Tengo que someterme a exámenes y determinar lo que está pasando. Aún no lo sé", dijo Swiatek el viernes.

En un comunicado difundido el miércoles Swiatek indicó que las molestias se remontan al torneo de Doha que disputó el mes pasado.

"Me permitieron jugar (en Doha), pero un fuerte episodio de tos fuerte me provocó una lesión en las costillas", dijo Swiatek. "Estábamos tratando de manejarlo y seguir jugando mientras fuera seguro para mí. Estuvimos analizando la situación en los últimos días y mi médico preparó mi diagnóstico. Desafortunadamente, todavía siento mucha incomodidad y dolor y no puedo competir".

Agregó que la lesión le impedirá representar a Polonia en la eliminatoria de la Copa Billie Jean King contra Kazajistán, del 14 al 15 de abril en Astana.

"Estoy agradecida de que este sea el primer problema de salud en mucho tiempo y pude competir en perfecta forma durante tanto tiempo, pero así es el deporte", dijo Swiatek. "A veces sucede, sin nuestro control. Es hora de aceptarlo y recuperarse lo antes posible".

En vez de enfrentar a Swiatek, la estadounidense Liu se medirá contra Julia Grabher, número 94 en el ránking. La austriaca había perdido en el torneo clasificatorio.

Liu avanzó el martes cuando su oponente de primera ronda, la checa Katerina Siniakova, tuvo que retirarse en el segundo set debido a una molestia en la muñeca.