Cancelan los juegos de MLB en México por Covid-19

La serie de temporada regular de MLB que se realizaría en México entre los Diamondbacks de Arizona y Padres de San Diego programada para el 18 y 19 de abril en el estadio Alfredo Harp Helú, fue cancelada.

La oficina de Grandes Ligas en México dio a conocer la mañana de este jueves que el par de juegos no se llevarán a cabo debido al retraso de la temporada y adoptando las recomendaciones del Centro de Prevención y Control de Enfermedades y autoridades sanitarias para luchar contra la propagación del virus Covid-19.

La rivalidad entre Diamondbacks y Padres celebraría los primeros juegos oficiales en la capital del país, luego de una serie de encuentros de pretemporada.

"Nada es más importante para nosotros que la salud y el bienestar de nuestros jugadores, empleados y aficionados. Esperamos realizar juegos frente a nuestra afición mexicana", fue el mensaje que compartió MLB México.

Desde la semana pasada, la oficina de Las Mayores en nuestro país trató de encontrar días para llevar a cabo los compromisos, pero la incertidumbre del Día Inaugural no permitió llevar a cabo ninguna logística.

El beisbol de Grandes Ligas y México comenzaron una nueva etapa de visitas oficiales en 2018 que incluyó la presencia de Dodgers, Padres Cardinals, Reds, Astros y Angels en juegos que se llevaron a cabo en Monterrey.

"Nos rompe el corazón saber que no estaremos jugando frente a los maravillosos aficionados de México este año, pero la salud y la seguridad son lo primordial", compartió el equipo de Diamondbacks en sus redes sociales.

El contrato de México con Grandes Ligas se extiende hasta 2021 antes de que se tenga que negociar el nuevo contrato colectivo.