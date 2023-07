"Canelo" Álvarez deja abierta la posibilidad de enfrentar a Benavidez

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 16 (EL UNIVERSAL).- Saúl "Canelo" Álvarez volverá al ring el próximo 30 de septiembre para medirse a Jermell Charlo, este duelo provocó la crítica al mexicano porque indicaba que había rivales de mayor categoría como David Benavidez.

Al respecto, "Canelo" Álvarez no descartó que en un futuro puedan enfrentarse.

"Claro, quizá pueda suceder en el futuro (la pelea con David Benavidez), ¿por qué no?", expresó el peleador mexicano.

Saúl se encuentra compitiendo en el American Century Championship en Edgewood Tahoe South donde también se encuentran Patrick Mahomes y Stephen Curry.

"Canelo" Álvarez describió cómo ve a lo lejos el estilo de David Benavidez, quien ha arremetido al tapatío por no aceptar una pelea en septiembre.

"Habla mucho, esa no es la manera de hacer las peleas, pero no hago mucho caso, sólo vean su carrera y vean mi carrera, no pongo atención en ese tipo de cosas", añadió el pugilista.

Sobre la decisión de pelear ante Jermell Charlo, el "Canelo" Álvarez explicó la razón fundamental, descartando que haya sido por enfrentarse a otro campeón indiscutido.

"Nunca pensé en ello, solamente ellos me dijeron que el otro Charlo (Jermall) no estaba listo, que ellos tenían al otro Charlo (Jermell) y dije está bien, no importa", indicó.