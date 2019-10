"Canelo" Álvarez desprecia a Gennady Golovkin

Mientras que el campeón unificado de peso mediano Saúl "Canelo" Álvarez camina hacia su enfrentamiento del 2 de noviembre con el semipesado Sergey Kovalev, el nombre de Gennady Golovkin se mantiene a la deriva en cuanto a una tercera pelea.

Álvarez (52-1-2, 35 KOs), que subirá dos divisiones de peso cuando se enfrente a Kovalev (34-3-1, 29 KOs) en Las Vegas, Nevada, hizo todo lo posible para evitar programar una pelea de trilogía contra Golovkin a pesar de la presión de los fanáticos, su promotor y DAZN, la plataforma de streaming que le dio 360 millones al tapatío.

Cuando se le preguntó en una teleconferencia este jueves si la victoria de Golovkin sobre Sergiy Derevyanchenko el pasado fin de semana por el título vacante de la FIB cambió sus sentimientos, Álvarez fue en gran medida desdeñoso.

"[Golovkin] parecía lento. Creo que les di a todos el camino para ver cómo lastimarlo, que es el cuerpo", dijo Álvarez. "Como dije antes, voy a repetirlo de nuevo: para mí, esa pelea no representa un desafío para mí en este momento. Sin embargo, lo que sí representa es un buen negocio. Pero para mí, no representa ningún desafío".

"Si me ofrecen algo realmente bueno, tal vez la tercera pelea pueda suceder".

La victoria de Golovkin por decisión unánime fue considerada controvertida por algunos que sintieron que Derevyanchenko había hecho lo suficiente después de levantarse de una caída inicial para castigar y aparentemente señalar a Golovkin.

La pelea fue disputada por el título que fue despojado de Álvarez cuando no cumplió con una fecha límite para firmar para enfrentar a Derevyanchenko, inicialmente su oponente obligatorio.