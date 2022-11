"Canelo" Álvarez enfurecido con Lionel Messi

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 27 (EL UNIVERSAL).- Por si no fuera suficiente el enojo que provocó la derrota de la Selección Mexicana frente a Argentina en la Copa del Mundo, el boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez estalló en furia contra Lionel Messi por patear la camiseta mexicana en el festejo argentino.

El campeón del mundo en boxeo vio el video que se hizo viral del argentino con la camiseta mexicana, y no dudó en dejar claro su enojo hacia el autor del primer gol albiceleste en el triunfo sobre el Tri.

"Que le pida a Dios que no me lo encuentre!" publicó "Canelo".

"Así como respeto Argentina, tiene que respetar México! No hablo del país, hablo de Messi por su mamada que hizo" añadió el boxeador.

La realidad es, que en el video se ve claramente cómo Lionel Messi no tenía intenciones de patear y faltarle el respeto a México o la camiseta mexicana. El golpe que le da al uniforme se produce por un movimiento natural del pie del futbolista al intentar sacarse los botines con los que jugó. Sin embargo, los usuarios en redes sociales no perdonaron al argentino por tener el jersey en el suelo.

Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera ???? — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022