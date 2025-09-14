logo pulso
Canelo Álvarez pierde sus títulos ante Crawford en una histórica pelea

Canelo Álvarez cede sus cetros en una noche épica de boxeo

Por El Universal

Septiembre 14, 2025 10:12 a.m.
LAS VEGAS, Nevada, EU., septiembre 14 (EL UNIVERSAL).- La noche de ayer sábado Saul "Canelo" Álvarez (63-3-2) perdió sus cetros de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Organización Mundial de Boxeo (OMB) y Federación Internacional de Boxeo (FIB) tras perder por decisión unánime contra Terence Crawford (42-0-0).

El tapatío sufrió a lo largo de los 12 asaltos los ataques del estadounidense que se convirtió en el primer boxeador en la era de los cuatro cinturones en unificar títulos en tres divisiones distintas.

Al final del combate, Álvarez declaró que "yo ya hice mucho en el boxeo, ya logré muchas cosas. Mi legado ya está ahí, y sigo tomando riesgos porque amo el boxeo".

En la segunda de cuatro peleas pactadas con el ministro árabe Turki Al-Sheikh, el reinado del mexicano en los pesos supermedianos llegó a su fin.

Para recuperar los campeonatos, "Canelo" deberá enfrentar a Bud Crawford una vez más, en una revancha a la cual no le cerró la puerta.

¿Qué fue lo que dijo "Canelo" sobre su futuro?

"Me siento bien de compartir el ring con un gran peleador como él. Si lo hacemos otra vez, será genial", agregó.

En los días previos a la riña, Álvarez también aseguró que "nunca le dice que no a nada", en referencia a la tan ansiada pelea con David Benavidez, que aún no se ha concretado.

Por ahora, no hay rival confirmado para la próxima presentación del mexicano.

