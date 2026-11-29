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La Región del Biobío, en Chile, será el escenario donde el equipo Canel´s-Java disputará la Vuelta del Biobío 2026, competencia de ciclismo de ruta que se celebrará del 1 al 6 de diciembre. La prueba reunirá a 14 escuadras y 90 corredores de categoría Elite a lo largo de 660 kilómetros divididos en cinco jornadas.

Integrada al calendario internacional UCI America Tour 2026 bajo la categoría 2.2, la justa es coorganizada por el Gobierno Regional del Biobío y la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Chile (FEDENACICH), organismo encargado de la dirección técnica. El evento marca el esperado regreso de las vueltas internacionales por etapas a territorio chileno, ofreciendo una vitrina de alto nivel competitivo para el pelotón continental.

"Para mi equipo Canel´s-Java es un honor regresar a Chile y ser parte de un nuevo reto dentro del calendario UCI. Venimos bien preparados tras nuestra actuación meses atrás en Guatemala; serán cinco días muy exigentes ante equipos fuertes, pero la meta es buscar victorias de etapa y pelear por la clasificación general para volver con buenos resultados a casa", señaló Juan José Monsiváis, director técnico del conjunto.

El trazado combina cuatro etapas en ruta y una contrarreloj individual a través de las provincias de Concepción, Arauco y Biobío, exigiendo máxima regularidad en cada jornada arrancando con la Etapa 1 entre Concepción – Los Ángeles para un recorrido de 131,7 Km. Etapa 2, Concepción-Tomé-Rafael-Concepción 95,4 Km. Etapa 3, Santa Juana-Alto Biobío 180,2 Km. Etapa 4, Lebu-San Pedro de la Paz 151,7 Km. Etapa 5, Circuito Urbano Concepción 108 Km.

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Para afrontar este compromiso en Sudamérica, la alineación oficial de Canel´s-Java estará conformada por José Ramón Muñiz, Miguel Ángel Díaz, Owen Wright, Ignacio Prado, Juan Andrés Silva y Ángel Julián Camacho, todos bajo la estrategia de Juan José Monsiváis.