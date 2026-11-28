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La Dirección de Protección Civil capitalina informó del cierre de la zona de la presa San José para las actividades recreativas.

Esto, ante el incremento en el nivel de agua, razón por lo que se han acordonado las áreas de paseo y recreación como medida preventiva para salvaguardar la seguridad de la población.

"Exhortamos a la ciudadanía a evitar la zona, respetar los acordonamientos y atender las indicaciones de las autoridades", señaló la dependencia.

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