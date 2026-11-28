¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Alejandra Guzmán se recupera del incidente físico que sufrió la noche de ayer en el escenario de la Arena Ciudad de México, cuando nuevamente se le dislocó la cadera al inicio de su concierto. Su hija Frida Sofía, con quien actualmente está distanciada, publicó un mensaje en medio de la crisis de salud que enfrenta nuevamente su mamá.

Distanciamiento familiar y mensajes de Frida Sofía

La cantante y su hija no se ven ni se hablan desde al menos tres años, después de que la nieta de Silvia Pinal revelara que sufrió abuso sexual de su abuelo Enrique Guzmán, cuando ella era una niña; Alejandra tomó partido por su padre y la relación de madre e hija se fracturó aún más.

Recientemente la Guzmán dijo que confía en que el tiempo le dé sabiduría a Frida y que pronto se puedan volver a reencontrar; Frida, por su parte, suele compartir contenido sobre las heridas en la niñez, que se siente incomprendida y acerca de lo difícil que es cuando en tu propia familia cuestionan el abuso sufrido por parte de su abuelo, con quien Alejandra tiene una relación muy cercana.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Después de que se diera a conocer la suspensión del concierto de la Guzmán, Frida posteó un video sobre una recomendación de su psicóloga:

"Mi psicóloga: No puedes seguir guardándote todo, tienes que sacar lo que llevas dentro, porque si no te vas a enfermar", se lee.

En el video aparece una versión ruda de Alicia, protagonista de "Alicia en el país de las maravillas", quien le quita la corona a la Reina de corazones para ponérsela y sentarse en el trono.

Relación familiar y apoyo entre primas

Frida Sofía ha preferido mantenerse distanciada de su madre y de varios miembros de su familia con los que no se lleva bien o no confía; con quien sí tendría una buena y cercana relación es con su prima Camila Valero, la otra hija de su tía Stephanie Salas.

En un reciente encuentro con la prensa, la actriz y hermana de Michelle Salas calificó a su prima Frida como una "linda" con quien le gustaría tener una relación más cercana, aunque admitió que sí están en comunicación.

"Sí he tenido súper buena comunicación con ella la verdad, no sé si venga a México pronto sí hemos tenido comunicación y la verdad súper amigable, creo que es una niña súper linda, me gustaría verla más la verdad, que fuéramos más cercanas, ojalá que pronto se pueda hacer", expresó.