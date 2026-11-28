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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital informó que se implementará un dispositivo especial de vialidad y seguridad por carrera atlética que se celebrará este domingo 29 de noviembre, con modalidades de 10 y 3 kilómetros.

El operativo de la Dirección General de Policía Vial y Movilidad comenzará desde las 06:00 horas en el primer cuadro de la ciudad con cierres viales y el despliegue de personal operativo.

La ruta para ambas modalidades partirá de avenida Universidad hacia el Puente Universidad para rodear la Alameda Juan Sarabia (lados oriente y sur), continuar por Manuel José Othón a un costado de la Plaza del Carmen, y avanzar por Morelos, Álvaro Obregón y Aldama hasta incorporarse a avenida Venustiano Carranza.

En este punto las competencias se dividirán: los corredores de 3K retornarán por Independencia y Galeana para reincorporarse por Aldama hacia la meta en avenida Universidad, mientras que los corredores de 10K continuarán por Carranza (sobre la recreovía dominical) y se desviarán hacia 18 de marzo, avenida Himno Nacional con dirección al oriente y Calzada de Guadalupe hacia el norte, subiendo al andador peatonal a la altura de la calle República para cruzar el Pasaje Zaragoza y enfilar hacia la meta.

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Con el objetivo de no paralizar por completo la circulación en las avenidas principales, se habilitará carriles exclusivos confinados con vallas metálicas, bolardos y conos preventivos. Esta medida aplicará en la extrema derecha de avenida Universidad (de Constitución al Puente Universidad) y en los lados oriente y norte de la Alameda, así como en el carril izquierdo junto al camellón central de avenida Himno Nacional (de 18 de Marzo a Calzada de Guadalupe) y Calzada de Guadalupe (de Himno Nacional a República).

En estas vialidades, los oficiales de vialidad permitirán el tránsito vehicular a baja velocidad por el carril libre, además de habilitar pasos por goteo y vías alternas para el transporte urbano y automovilistas a través de calles como López Hermosa, Jerónimo Mascorro, Azteca Sur, Puente Othón, Chicosein y Avanzada.

El estado de fuerza destinado para salvaguardar esta justa atlética consta de 114 elementos. La SSPC exhorta a la ciudadanía a anticipar sus tiempos de traslado, respetar los señalamientos e indicaciones de los agentes viales. Se prevé que la circulación vehicular sea restablecida alrededor de las 11:00 horas del mismo domingo, recordando que sobre la av. Venustiano Carranza quedará activado el dispositivo por la recreovía dominical.