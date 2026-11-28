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Luego del reciente reclamo de viudas de policías fallecidos en funciones, referente a la tardanza en la entrega de pensiones, Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), justificó que no depende de la dependencia estatal, sino del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE).

Es decir, para acceder a la prestación económica los deudos deben recurrir a un recurso de jurisdicción voluntaria ante un juzgado en materia familiar, consistente en acreditar la relación marital o concubinato que tenían con el oficial fallecido, explicó.

"Esta fuera de la decisión, tanto de Pensiones como de la Oficialía Mayor. Nosotros aparte las asesoramos, porque tenemos un área especializada donde le damos seguimiento (a todos los asuntos", subrayó.

El mando policiaco afirmó que a dos de las esposas inconformes ya se les entregó una casa, localizada en la capital potosina, como parte del compromiso del gobierno estatal en casos donde los oficiales pierden la vida en el cumplimiento de su deber.

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Refirió que el proceso para el otorgamiento algunas veces depende del Gobierno del Estado, sin embargo, en otras ocasiones le corresponde a cada familia, según el contenido del expediente.

"Nosotros estamos en un acompañamiento con ellas, y yo recuerdo que hace meses se les entregó una casa en San Luis Potosí, incluso a estas dos personas que señalan", remató Juárez Hernández.