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Con una celebración que combinó gastronomía, vino y ambiente taurino, Manuel González Matienzo festejó su cumpleaños en compañía de amigos, quienes se reunieron para compartir una tarde de convivencia y buenos momentos.

La celebración incluyó una toreada con vaquillas

La jornada tuvo como uno de sus atractivos una toreada con dos vaquillas, que añadió emoción y un toque de tradición a la celebración. Para la comida se ofreció paella valenciana, servida por Matienzo, acompañada de vinos tintos de la casa y oporto, ambos de producción propia de Finca 540 Parras.

Ambiente campestre y convivencia en el festejo

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Entre sobremesa, brindis y conversaciones, el festejo se convirtió en una ocasión para celebrar la vida y disfrutar de la amistad en un ambiente campestre, donde la buena mesa y las experiencias compartidas fueron protagonistas.