Canel´s-Java se mantiene en la pelea

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El equipo Canel´s-Java continuó su participación en la Vuelta a Guatemala con otra jornada de protagonismo, al mantenerse en la disputa durante gran parte del recorrido y colocar a sus corredores entre los mejores de la clasificación. En la tercera jornada, el conjunto potosino destacó con el desempeño del sub-23 Julián Camacho, quien se ubicó en el tercer puesto de su división durante la etapa y se mantiene segundo en la clasificación general de esa categoría.

La competencia tuvo como punto de partida el emblemático Arco de Santa Catalina, en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, desde donde cerca de un centenar de ciclistas emprendieron un recorrido de 196.6 kilómetros. Durante la ruta se disputaron tres metas volantes y dos premios de montaña, apartados encabezados por los estadounidenses Owen Wright y Logan Unger, respectivamente.

Antes de llegar a la primera meta volante, ubicada en Santa Lucía Cotzumalguapa, el pelotón se mantuvo compacto, con los corredores de Canel´s-Java trabajando unidos ante los constantes ataques y contraataques. Sin embargo, después de ese punto y rumbo a Cocales, en Patulul, Suchitepéquez, se consolidó una fuga de diez ciclistas, entre ellos Owen Wright, que comenzó a marcar diferencias en el desarrollo de la etapa.

En el tramo final, la escapada se redujo a tres corredores después del paso por el premio de montaña de La Hulera, ubicado en el kilómetro 180.2, dejando atrás a Wright. En el intento por recortar distancias con los punteros, Miguel Ángel Díaz fue el mejor representante de Canel´s-Java al cruzar la meta en la posición 15, a un minuto y 49 segundos del ganador. Detrás de él finalizaron Ángel Camacho, en el lugar 18; Owen Wright, en el 21; Efrén Santos, en el 26; Ignacio Prado, en el 54, y Ramón Muñiz, en el 79.

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En las clasificaciones generales, Miguel Ángel Díaz ocupa el cuarto lugar, a 1:56 minutos del líder, mientras que Efrén Santos marcha en la posición 14 y Ángel Camacho en la 16. Julián Camacho se mantiene segundo en la clasificación general sub-23, a 4:40 minutos del primer puesto. Por equipos, Canel´s-Java se ubica cuarto, a 4:53 del líder; además, Díaz es noveno en la clasificación por puntos con 20 unidades, mientras Owen Wright ocupa el tercer lugar de montaña con seis puntos y el segundo puesto en metas volantes con 16.