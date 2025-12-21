Canel´s-Java vuelve a ser protagonista

La escuadra Canel´s-Java firmó una nueva jornada positiva dentro de la edición 59 de la Vuelta Internacional a Costa Rica, al mantenerse como uno de los equipos protagonistas en la séptima etapa, disputada entre Pérez Zeledón y Buenos Aires, sobre una distancia de 139.7 kilómetros marcados por el intenso calor, la humedad y un recorrido que fue modificado de último momento, definiéndose en un sprint anticipado que colocó a Sebastián Brenes dentro del top tres.

La etapa arrancó a temprana hora desde el Polideportivo de Pérez Zeledón con 81 ciclistas en la línea de salida, entre ellos los siete integrantes de Canel´s-Java, quienes desde los primeros kilómetros mostraron una actitud ofensiva, siendo parte de los constantes intentos de fuga, a pesar de que la ruta definitiva no contempló puertos puntuables.

Luego de un primer movimiento neutralizado en los compases iniciales, la acción decisiva se dio en el kilómetro 35, cuando se consolidó una numerosa escapada de hasta 16 corredores, entre ellos Sebastián Brenes de Canel´s-Java. Esta fuga, integrada por representantes de todos los equipos importantes, resultó clave para la definición de la etapa.

Mientras tanto, el resto del pelotón, con los demás corredores de Canel´s-Java, optó por asumir el control de la carrera sin asumir riesgos innecesarios, manteniendo la diferencia alrededor de los dos minutos, conscientes de que la escapada no representaba una amenaza real para la clasificación general.

En los últimos kilómetros, el terreno ligeramente ascendente rumbo a la meta en Buenos Aires provocó una selección natural dentro de la fuga. Brenes se mantuvo activo y combativo, resistiendo los ataques hasta quedar, a nueve kilómetros de la meta, dentro del grupo reducido de los más fuertes del día. Las aceleraciones constantes terminaron por definir el desenlace cuando uno de los corredores lanzó un sprint anticipado, dejando atrás a Brenes, quien cruzó la meta en la segunda posición.

En los resultados de la etapa siete, Sebastián Brenes fue el mejor ubicado por parte de Canel´s-Java al finalizar segundo con el mismo tiempo del ganador. Detrás de él, sus compañeros arribaron de la siguiente manera: Alex Gil en el lugar 29, Heiner Parra 49, Efrén Santos 54, Owen Wright 66, Ignacio Prado 70 y Cormac McGeough 71.

Tras siete etapas disputadas, en la clasificación general Alexander Gil se ubica en la posición 13, a 5 minutos y 31 segundos del líder. Le siguen Efrén Santos en el lugar 23, Heiner Parra 24, Sebastián Brenes 32, Ignacio Prado 48, Owen Wright 58 y Cormac McGeough 60. En la clasificación por equipos, Canel´s-Java marcha en el quinto puesto, a 28 minutos y 36 segundos de los líderes, mientras que en la general de regularidad Sebastián Brenes ocupa la segunda posición con 31 unidades, confirmando el buen momento del equipo en la competencia costarricense.