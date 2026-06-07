Canel’s Racing dentro del Top 5

La actividad de la quinta ronda de la temporada 2026 de NASCAR México Series comenzó este sábado en el Óvalo Aguascalientes México, donde los pilotos de Canel’s/Logitech G/Mobil/Laboratorio Tequis, Max Gutiérrez y Rubén García Jr., tuvieron una intensa jornada de trabajo que incluyó dos sesiones de práctica y la calificación para la competencia dominical.

Desde temprana hora, el equipo técnico trabajó en la preparación de los autos número 23 y 88, completando los procesos de revisión y verificación técnica para posteriormente enfocarse en la puesta a punto de las unidades rumbo a las actividades en pista.

Durante la primera práctica, Max Gutiérrez mostró un ritmo competitivo al mantenerse durante gran parte de la sesión en la primera posición gracias a un registro de 23.939 segundos. Sin embargo, en los minutos finales fue superado y terminó ubicado en el segundo lugar. Por su parte, Rubén García Jr. enfrentó algunos ajustes en su auto y concluyó en la posición 12 con una vuelta de 24.219 segundos.

Para la segunda práctica, ambos vehículos presentaron modificaciones que permitieron mejorar su rendimiento. Max volvió a destacar al colocarse en la cima de la tabla con un tiempo de 23.999 segundos, mientras que Rubén logró ubicarse en el noveno puesto con registro de 24.136 segundos, dejando buenas sensaciones de cara a la sesión clasificatoria. La calificación se llevó a cabo inmediatamente después de la segunda práctica, con apenas cinco minutos de mantenimiento para los autos. Rubén García Jr. fue el primero del equipo en salir a la pista, registrando un tiempo de 24.198 segundos. Más adelante, Max Gutiérrez mejoró sus tiempos del día al detener el cronómetro en 23.994 segundos.

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Gracias a esos resultados, ambos pilotos avanzaron a la ronda del Top 10. En la definición de los mejores puestos de salida, Max Gutiérrez consiguió asegurar la tercera posición de la parrilla con una vuelta de 24.013 segundos, mientras que Rubén García Jr. obtuvo el quinto lugar con registro de 24.083 segundos.

La actividad continuará este domingo 7 de junio con la carrera principal, programada a 170 vueltas sobre el óvalo de 1.4 kilómetros. La competencia arrancará a las 13:40 horas y contará con un stage obligatorio en la vuelta 70, además de un tiempo límite de 100 minutos.