Noel León hace historia con triunfo en Mónaco en Fórmula 2

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 6 (EL UNIVERSAL).- Por segunda carrera consecutiva, Noel León ganó la sprint de la Fórmula 2, aunque esta vez lo hizo en el histórico Gran Premio de Mónaco para emular lo hecho por Sergio Pérez en 2010 dentro de la misma categoría.

Victoria histórica de Noel León en Mónaco

El regiomontano de Campos Racing repitió lo hecho en Canadá para así sumar la segunda victoria en su campaña de debut dentro de la antesala de la Fórmula 1.

León tuvo una bestial actuación en el circuito del Principado, donde arrancó desde la pole position gracias al formato de la parrilla invertida y aprovechó la dificultad de rebases en el trazado para aumentar vuelta a vuelta su ventaja en la punta de la clasificación.

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Estrategia y gestión de neumáticos clave para el triunfo

A lo largo de los 30 giros, el mexicano tuvo la presión de no cometer un error que pusiera en peligro su liderato y, gracias a su impecable conducción, logró hacerle frente a Roman Bilinski.

La gestión de neumáticos ante los ataques de Bilinski fue clave para que León cruzara la meta en el primer lugar y siguiera haciendo historia en la F2.

El podio lo completaron Roman Bilinski (DAMS Lucas Oil) y Gabriele Minì (MP Motorsport).

Con apenas dos victorias en lo que va de la campaña, el mexicano confía en conquistar más triunfos en las fechas restantes de la temporada.

"Tomó un poco de tiempo conseguir la primera, pero finalmente, como dije, la primera siempre es muy, muy difícil de conseguir. Tan pronto como la consigues, es un poco más fácil y las cosas van a tu favor para ayudarte a llegar más lejos en la carrera. Estoy feliz de tener en mi bolsillo la victoria de Mónaco", detalló el regiomontano.

Con este triunfo, Noel se coloca en la segunda posición del campeonato de pilotos con 43 unidades, a 20 del liderato. Este domingo, el mexicano busca sumar más puntos para mantenerse dentro de la pelea por el cetro de la categoría.

"La estrategia será clave mañana. Queremos llegar más lejos, así que será importante mantener los ojos abiertos, ahorrar un poco de neumáticos y presionar cuando necesitemos hacer un undercut o un overcut, lo que sea que tengamos que hacer", finalizó.