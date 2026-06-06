¿Qué objetos no se podrán ingresar a los estadios durante el Mundial?

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, junio 6 (EL UNIVERSAL).- A partir del próximo jueves, 11 de junio, iniciará la Copa del Mundo de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, donde 16 ciudades sedes celebrarán partidos de las 48 selecciones participantes.

México recibirá un total de trece partidos del torneo de la FIFA: cinco en el Estadio Ciudad de México (Banorte), cuatro en el Estadio Monterrey (BBVA) y cuatro en el Estadio Guadalajara (Akron). Mientras que, así como el país mexicano, Canadá será el hogar de trece compromisos, Estados Unidos contará con una mayoría de 78 duelos.

Gobierno de México publica lista de objetos prohibidos para el Mundial 2026

De cara a los partidos mundialistas, el Gobierno de México publicó un listado de los objetos que no se podrán ingresar a los estadios por orden de la FIFA:

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

· Equipo de foto y video profesional.

· Drones.

· Balones.

· Cigarros y vapes.

· Maletas de equipaje.

· Armas de fuego y objetos punzocortantes.

· Bastón para selfies.

· Taser de protección personal.

· Carreolas o porta bebés.

· Máscaras.

· Sirenas, cornetas y silbatos.

· Banderas mayores a 1x120 metros y astas.

· Material político, ofensivo o discriminatorio.

· Estrobos.

· Computadoras o tabletas.

· Alimentos y bebidas ajenas al recinto.

· Láseres.

· Material comercial o promocional.

· Vidrios, botellas o latas.

· Marcadores o plumas.

· Paraguas.

· Drogas y sustancias ilícitas.

· Mascotas.

· Instrumentos musicales.

· Herramientas multiusos.

· Bombas de humo, cohetes o pólvora.

· Encendedores o cerillos.

· Aerosoles.

· Envases o recipientes.

· Mantas o letreros.

Detalles sobre el ingreso de botellas de agua y partido inaugural

En el caso de botellas de agua, mismas que causaron controversia porque la FIFA impuso una prohibición que terminó por quitar, los aficionados podrán ingresarlas a los estadios mundialistas siempre y cuando sean de plástico blando, desechables, selladas de fábrica y con un máximo de 590 ml. (20 onzas).

¿Cuándo será el partido de inauguración del Mundial de 2026 en el Estadio Ciudad de México?

Jueves, 11 de junio

· México vs Sudáfrica | El partido iniciará a las 13:00 de la tarde (en tiempo del centro de México), pero la ceremonia de inauguración empezará a las 11:30 de la mañana | Transmisión por la señal "Azteca 7", "TUDN", "Las Estrellas", "Nu9ve" y el pase mundialista del servicio de streaming de "ViX".