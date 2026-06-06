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Sheinbaum rechaza acusación de Estados Unidos contra funcionarios

La presidenta Sheinbaum afirmó que México no aceptará decisiones judiciales extranjeras.

Por EFE

Junio 06, 2026 08:46 p.m.
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Sheinbaum rechaza acusación de Estados Unidos contra funcionarios
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      Ciudad de México, 6 jun (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó este sábado que su gobierno no hará caso a todo lo que venga del exterior al referirse a la acusación que Estados Unidos hizo en abril en contra de 10 funcionarios del estado de Sinaloa (noroeste), incluido el gobernador Rubén Rocha Moya, por delitos relacionados con el narcotráfico.

      Rechazo de Sheinbaum a acusaciones extranjeras

      "Imagínense ahora si nosotros dijéramos 'pues sí, que decida por México la justicia de Estados Unidos'. No, porque imagínense dónde vamos a acabar, ya no vamos a tener un Poder Judicial en México, sino que vamos a hacer caso de todo lo que viene de fuera", dijo Sheinbaum en un acto de entrega de obras de protección contra inundaciones del Río Bobos, en Martínez de la Torre, estado de Veracruz.

      "¿Que hay malos gobernantes? ¿Que hay gobernantes que se corrompen? Ah, pues que actúe la justicia mexicana, siempre, pero no vamos a hacer caso de todo lo que venga del exterior", añadió.

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      Contexto y reacciones oficiales

      El martes, Sheinbaum pidió al embajador Estados Unidos en el país, Ronald Johnson, que "respete los asuntos internos" de México, luego de que el diplomático hiciera un llamado, mediante redes sociales, para dejar la discusión política fuera de la lucha contra el narcotráfico.

      Dos días antes, Sheinbaum pronunció un discurso, en el marco del segundo aniversario de su triunfo electoral, en el que acusó a Washington de injerencista.

      Sheinbaum también contó que el expresidente de México Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) publicó a media semana una carta donde denuncia la actitud injerencista del Gobierno de Estados Unidos en el país.

      "No me extraña que en la embestida del gobierno de Estados Unidos contra el de México se utilicen las prácticas intervencionistas y nada escrupulosas de siempre, ahora con el pretexto del combate a la migración y al narcoterrorismo", apuntó en su carta el ex mandatario mexicano.

      A la misiva se refirió la presidenta y expresó que López Obrador señala que hay una ofensiva contra México. "Y sí, recientemente hemos vivido una ofensiva muy fuerte", afirmó.

      "¿Por qué quieren que aceptemos que la justicia no se haga en México sino se haga en otro país? ¿(Por qué quieren) que le hagamos caso aunque no haya pruebas de lo que dice el Departamento de justicia de los Estados Unidos?", cuestionó.

      "¿Pero cómo vamos a hacer caso de lo que dice el Departamento de Justicia de los Estados Unidos si no hay pruebas? En todo caso, la Fiscalía del país (México) vea si hay pruebas, pero quieren que hagamos caso de eso sin ninguna prueba. Y se viene una campaña, después de la carta, contra López Obrador, tremenda", finalizó. EFE

      jmrg/rrt

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