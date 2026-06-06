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San Luis Potosí fortalece su cadena de suministro con el primer encuentro rumbo a Expo Potosí Industrial 2026

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San Luis Potosí fortalece su cadena de suministro con el primer encuentro rumbo a Expo Potosí Industrial 2026

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NUEVOS RETOS EN SU VIDA

EGRESAN DE BACHILLERATO EN EL TEC DE MONTERREY

Por Maru Bustos PULSO

Junio 06, 2026 03:00 a.m.
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Un una ceremonia llena de aplausos, metas alcanzadas y grandes expectativas hacia el futuro, la PrepaTec Campus San Luis Potosí celebró la graduación de 233 estudiantes, quienes concluyeron con éxito sus estudios de nivel medio superior.

El evento reunió a directivos, consejeros, profesores y familias para honrar el esfuerzo de los jóvenes de la generación 2023-2026, la cual destaca por su visión global y excelencia académica.

Uno de los momentos más significativos de la ceremonia llegó con las palabras del alumno Rafael Tiscareño Celorio, quien habló en representación de todos sus compañeros de generación.

Con este evento, la PrepaTec San Luis Potosí reafirma su compromiso con la formación de líderes con sentido humano y competitivo.

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