Robots humanoides chinos dominan mercado global con miles de pedidos

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HONG KONG (AP) — Los robots humanoides fabricados en China han causado sensación por su capacidad de hacer volteretas hacia atrás, dirigir el tráfico e incluso preparar café, mientras las empresas que los desarrollan buscan la manera de expandirse y dominar el mercado.

Estas compañías afirman que tienen miles de pedidos tanto del gobierno como de empresas privadas para entregar humanoides capaces de hacer cosas como clasificar paquetes en centros postales, en momentos en que el país busca la manera de hacer frente al envejecimiento de la población y al aumento de los costos laborales. Sin embargo, algunos expertos creen que la capacidad de fabricación de estos robots está muy por encima de su demanda.

China y Estados Unidos dominan la investigación de lo que, según Morgan Stanley, es un mercado de robots humanoides valuado en 5 billones de dólares.

De acuerdo con algunas métricas, Estados Unidos lleva ventaja en el desarrollo de inteligencia artificial para la potencia de cómputo de alto nivel --o sus "cerebros"-- que requieren robots. Pero, como la fábrica del mundo, China va al frente en la capacidad de producción en masa, suministro de hardware y recopilación de datos para entrenar robots.

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Matrix Robotics y EngineAI impulsan producción de robots humanoides

Los fabricantes afirman que la demanda va en aumento

Matrix Robotics, con sede en Shanghái, fabrica robots humanoides que emplean IA. Su producto insignia, el "MATRIX-3", mide casi 1,70 metros (5 pies, 6 pulgadas) de altura y cuenta con manos capaces de realizar movimientos finamente controlados. Su precio ronda los 99.000 dólares por unidad.

Entre los cerca de 1.000 pedidos que ha recibido, hay clientes como cadenas de cafeterías y hoteles, comentó recientemente el fundador y director ejecutivo de Matrix Robotics, Allan Zhang, quien anteriormente trabajó para Tesla.

La empresa únicamente ha fabricado hasta el momento algunos cientos de estos robots, aunque indicó que podrá entregar 5.000 unidades dentro de este año, dependiendo del número de pedidos.

EngineAI, una startup con sede en Shenzhen, asegura que sus robots humanoides de tamaño completo pueden usarse como guardias de seguridad y guías de museo. También practican danza y boxeo.

Su modelo de robot básico cuesta 180.000 yuanes (26.600 dólares). "El siguiente paso será pasar a escenarios más reales", subrayó Issac Li, responsable de marca y marketing de EngineAI.

Limitaciones y desafíos en la demanda y funcionalidad

La demanda de robots podría rezagarse

La mayoría de los robots humanoides siguen siendo más superficiales que funcionales, incapaces de trabajar eficazmente en entornos desordenados e impredecibles, dijo Samm Sacks, investigadora de New America, un grupo de expertos enfocado en tecnología china.

"Los casos de uso de estos robots siguen siendo muy limitados", afirmó Chibo Tang, de la firma de capital de riesgo Gobi Partners, la cual realiza inversiones en startups tecnológicas y de robótica. "Sin una demanda y sin esa escala del mercado, estas empresas en realidad no son capaces de iniciar una producción en masa".

En 2025 China tenía más de 140 fabricantes de robots humanoides y más de 330 modelos, según el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información. El gobierno chino incluso advirtió públicamente el año pasado sobre el riesgo de una burbuja en la industria, tomando en consideración el rezago en la comercialización y las aplicaciones.

Laboratorios corporativos y académicos están comprando robots humanoides para investigación. Y en China, buena parte de los más de 2.000 millones de yuanes (295 millones de dólares) en pedidos realizados el año pasado fueron de compañías estatales para su uso en lugares como centrales eléctricas, centros de datos o para entretenimiento, indicó Morgan Stanley.

"Las condiciones económicas son complicadas: los robots humanoides siguen siendo caros de producir, de una operación delicada y dependen de entornos altamente estructurados para funcionar", explicó Sacks. Aún queda "un largo camino por recorrer para llegar a un nivel de funcionalidad con el que la gente realmente se sienta cómoda teniéndolos en sus hogares para cuidar de niños o ancianos", añadió.

China apuesta fuerte por los humanoides

La ruta comercial más viable probablemente será a través de entornos industriales y logísticos, comentó Sacks. Pero muchas fábricas en China y en otros lugares ya están equipadas con brazos robóticos no humanoides que realizan funciones únicas y repetitivas, y quizá no necesiten de muchos robots humanoides.

En Japón y en Estados Unidos, las startups de robots humanoides también tienen dificultades para encontrar compradores en entornos industriales y otros ámbitos laborales.

Sin embargo, el despliegue de robots humanoides en el mundo real se ha acelerado en China durante el último año.

Los chinos están relativamente "acostumbrados a estos cambios rápidos en términos de tecnología", dijo Ye Tian, exingeniero de Apple y fundador y director ejecutivo de la startup RoboScience, que se dedica al desarrollo de los sistemas responsables de los robots impulsados por el uso de IA.

A medida que la tecnología madure, los humanoides podrían realizar tareas de carga pesada y labores rutinarias en almacenes, fábricas y puertos, dijo Lian Jye Su, del grupo de investigación tecnológica Omdia.

Los robots humanoides también pueden cubrir vacíos en trabajos peligrosos o repetitivos, sostuvo Zhang, de Matrix. También existe un "mercado nacional muy grande" para encargarse de tareas del hogar en cientos de millones de viviendas en China, señaló.

En Beijing, la creadora de contenido en redes sociales Yang Ning probó recientemente un servicio de limpieza con un robot con brazos y manos mecánicas. Puede hacer tareas simples como ordenar los zapatos, doblar la ropa y cambiar las bolsas de basura, pero viene acompañado por una persona que se encarga de la limpieza.

Ver al robot mientras ordenaba los zapatos en la entrada de su casa fue "asombroso", señaló. Aun así, consideró que el robot asistente no era tan eficiente y que era "un poco demasiado grande y se movía con dificultad en una casa pequeña".

China encabeza el mercado mundial de robots humanoides

Los robots humanoides chinos representaron alrededor del 85% a nivel mundial el año pasado, según un reciente informe de investigación de Barclays.

Las startups chinas tienen la ventaja de contar con un enorme apoyo estatal, en consonancia con el plan a cinco años (2026-2030 del Partido Comunista, que apunta a las fronteras de la tecnología, incluidos los avances en robots humanoides.

De los más de 13.000 robots humanoides entregados el año pasado, AGIBOT y Unitree --dos de las principales empresas de robótica de China-- enviaron cada una más de 5.000 unidades, mientras que empresas competidoras de Estados Unidos como Figure AI y Tesla entregaron algunos cientos o menos, según Omdia.

Morgan Stanley anticipa que las ventas de humanoides en China se dupliquen con creces este año hasta alrededor de 28.000 unidades. Omdia pronostica que el envío anual de robots avanzados pueda superar el millón de unidades para comienzos de la década de 2030.

Algunos fabricantes de robots aseguran que ya son rentables. Unitree indicó que sus ingresos fueron de unos 1.700 millones de yuanes (alrededor de 250 millones de dólares) el año pasado, con una ganancia de más de 278 millones de yuanes (41 millones de dólares).

Los fabricantes sostienen que los costos se reduzcan a medida que aumente la producción de robots humanoides. El uso de más piezas fabricadas localmente también ayudó a que los robots chinos fueran un 20% más baratos, en promedio, que los modelos extranjeros, informó Morgan Stanley. Calcula que el precio promedio podría caer a unos 21.000 dólares para 2050, en comparación con los 46.000 dólares del año pasado.

En China, algunos robots humanoides estuvieron por debajo de los 6.000 dólares.

El costo sigue siendo un obstáculo

Aunque los humanoides de China ya son más baratos que los fabricados en otros lugares, siguen siendo "demasiado caros para un despliegue generalizado", según Un informe del Mercator Institute for China Studies.

Otro desafío para los fabricantes es acumular suficientes datos de buena calidad para entrenar a más robots.

Wang Xiaogang, cofundador de la empresa de software de IA SenseTime y presidente de ACE Robotics, dijo que su compañía está recopilando muchos datos de fábricas, comercios minoristas y entornos de oficina que podrían llevar a los robots avanzados a realizar funciones más complicadas.

Para que los robots humanoides aprendan más que tareas individuales se necesitan datos de una amplia gama de escenarios en entornos públicos y privados con cierto grado de dificultad, dijo Eric Guo, fundador y director ejecutivo de AI² Robotics, con sede en Shenzhen. Pero escalar eso a gran escala podría tomar años.

"La capacidad de producción en masa en el área robótica sigue en una etapa muy temprana", subrayó Guo.