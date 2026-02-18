logo pulso
Carlos Alcaraz avanza a cuartos en Abierto de Qatar tras remontada

Sinner derrotó a Alexei Popyrin y buscará su tercer título consecutivo en ATP 500 Qatar.

Por AP

Febrero 18, 2026 05:45 p.m.
A
Carlos Alcaraz avanza a cuartos en Abierto de Qatar tras remontada

DOHA, Qatar (AP) — Carlos Alcaraz apuró el paso en el último set y se apuntó el miércoles una victoria 6-2, 7-5 sobre el francés Valentin Royer para acceder a los cuartos de final del Abierto de Qatar.

Carlos Alcaraz remonta para avanzar en Qatar

El número uno del mundo perdía 2-5 en el segundo set, pero se llevó los últimos cinco juegos para repetir en la ronda de cuartos del ATP 500.

"Por momentos pensé en un tercer set, no voy a mentir, pero obviamente fue solo una pequeña parte de mi mente la que lo pensaba", comentó el español. "El resto fue trabajar para encontrar soluciones, para encontrar el camino correcto de nuevo".

"Se trata de luchar... y veces es muy difícil cerrar el set o el partido", añadió. "Simplemente tenía que resistir y estoy contento por poder haberle dado la vuelta".

Resultados destacados y próximos encuentros

Invicto en sus nueve partidos disputados este año, incluyendo la conquista de su primer título del Abierto de Australia, Alcaraz se las verá ahora contra el ruso Karen Khachanov (7mo cabeza de serie) por una plaza en las semifinales. Khachanov doblegó 6-2, 4-6, 6-4 al húngaro Marton Fucsovics.

También el miércoles, el número dos mundial Jannik Sinner despachó 6-3, 7-5 al australiano Alexei Popyrin.

Sinner disputa su primer torneo desde que sucumbió en cinco sets ante Novak Djokovic en las semifinales del Abierto de Australia. En busca de su tercer título seguido en un ATP 500, el italiano se las verá ahora contra el checo Jakub Mensik (6to preclasificado), victorioso 6-2, 6-2 sobre el chino Zhang Zhizhen.

En otros resultados, el griego Stefanos Tsitsipas sorprendió 6-3, 6-4 al ruso Daniil Medvedev (4).

