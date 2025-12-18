Carlos Alcaraz corta con Ferrero

Carlos Alcaraz se separa de Juan Carlos Ferrero, el hombre que lo condujo hasta la cima del tenis masculino durante una fructífera asociación de siete años.

Alcaraz anunció la decisión de terminar su colaboración el miércoles en un mensaje en sus redes sociales. Ferrero, en un comunicado aparte, agradeció a su protegido y expresó que "me hubiera gustado seguir".

Con Ferrero, quien entrenó al español desde que tenía 15 años, Alcaraz ha ganado seis títulos de Grand Slam: dos títulos del Abierto de Francia, dos coronas de Wimbledon y dos Abiertos de Estados Unidos.

"Tras más de siete años juntos, Juanki y yo hemos decidido poner fin a nuestra etapa juntos como entrenador y jugador", escribió Alcaraz. "Gracias por haber hecho de sueños de niño, realidades. Empezamos este camino cuando apenas era un chaval, y durante todo este tiempo me has acompañado en un viaje increíble, dentro y fuera de la pista. Y he disfrutado muchísimo de cada paso contigo".

De la mano de Ferrero, Alcaraz se convirtió en el jugador más joven en alcanzar el número uno en el ranking ATP después de conquistar el Abierto de Estados Unidos en 2022 a los 19 años.

El año pasado, contrató a Samuel López para alternar trabajo con Ferrero. La nueva temporada arrancará en enero y Alcaraz tendrá en la mira el Abierto de Australia, el único cetro de un grande que le falta.

A principios de este mes, Ferrero y López fueron elegidos como los Entrenadores del Año en los Premios ATP tras una temporada en la que Alcaraz recuperó el número uno del ranking.

Alcaraz fijó un récord personal al liderar la temporada con 71 victorias y terminó con ocho títulos, incluidos los trofeos de Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos.