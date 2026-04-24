Carlos Alcaraz se pierde Roland Garros por lesión en muñeca

MADRID (AP) — El bicampeón defensor Carlos Alcaraz no intentará revalidar su título del Abierto de Francia debido a una lesión en la muñeca derecha.

Alcaraz, número 2 en el ranking, publicó en X el viernes que tampoco jugaría el previo Abierto de Italia, en Roma, que también conquistó el año pasado.

El astro español se lesionó este mes en el Abierto de Barcelona durante su victoria en primera ronda. Se retiró al día siguiente.

Se bajó del Abierto de Madrid de esta semana y asistió a los Premios Laureus del Deporte Mundial en la capital española el lunes con la muñeca inmovilizada. Alcaraz fue nombrado deportista mundial del año.

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Alcaraz confirmó que no iría a París después de someterse a más pruebas médicas el viernes.

"Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros", escribió en X.

"A la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista. Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de que saldremos más fuertes de aquí", añadió.

Alcaraz comenzó el año en una forma sensacional. Venció a Novak Djokovic en la final del Abierto de Australia, convirtiéndose en el hombre más joven de la historia en conquistar los cuatro títulos grandes del tenis.

Desde entonces solo ha ganado un título —el de Doha en febrero— y se quedará sin trofeos en los principales torneos sobre arcilla. Perdió la final de Montecarlo ante Jannik Sinner a comienzos de este mes y cedió el número 1 del ranking a su rival italiano.

El año pasado, Alcaraz venció a Sinner en las finales de Italia y Francia, donde salvó tres puntos de partido en un épico duelo. Luego, Alcaraz perdió la final de Wimbledon ante Sinner antes de volver a derrotarlo en la final del Abierto de Estados Unidos.

El Abierto de Italia comienza el 6 de mayo. El Abierto de Francia lo hace el 18 de mayo.