Chivas se juega el liderato ante Xolos

Llegó el cierre del Clausura 2026 y las Chivas Rayadas del Guadalajara quieren quedarse con el número uno de la tabla general del campeonato.

Este sábado 25 de abril el Rebaño Sagrado recibe en el Akron a los Xolos de Tijuana, a las 19:07, duelo de la última jornada del certamen del balompié mexicano.

Guadalajara buscará la victoria y así cerrar como el primer lugar del Clausura, por el momento el equipo de Milito suma 35 unidades, en caso de sacar los tres puntos ante el cuadro de fronterizo asegura la posición "1".

Los Rojiblancos saben que en caso de una derrota y una victoria de los Pumas de la UNAM caerían al segundo puesto.

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Cabe recordar que uno de los objetivos de Chivas era cerrar lo mejor posible y quedar lo más alto del campeonato, ya que tendrá bajas en la Liguilla por la concentración de la Selección Mexicana, se podría decir que Guadalajara perdería alrededor de 6 titulares.

Por su parte, Xolos aún pelea por colarse a la "Fiesta Grande" y entrar, ya sea en las posiciones 7 u 8, pero tendría que sacar la victoria en su visita a la Perla Tapatía y esperar algunas derrotas de equipos.

Los Canes de la Frontera suman 22 unidades, son 9 de la general, arriba de ellos se encuentra Tigres (22pts.) y Atlas (23pts.).

Chivas vs Xolos

Estadio: Akron

Día: Sábado 25 de abril

Hora: 19:07

TV: Amazon Prime.