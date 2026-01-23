Carlos Alcaraz vence en partido de tercera ronda en Abierto de Australia

MELBOURNE, Australia (AP) — Carlos Alcaraz reconoció que, aunque ganó su partido de tercera ronda, perdió la batalla de los drop shots contra Corentin Moutet.

Eso podría ser una novedad para el español de 22 años, quien creció practicando incansablemente sus drop shots y ahora está en el Abierto de Australia buscando completar el Grand Slam en su carrera.

El zurdo Moutet enredó las cosas para Alcaraz en un ambiente casi festivo el viernes en la arena Rod Laver, con su combinación de drop shots, slice, tweeners, medias voleas, voleas anguladas e incluso un saque por debajo del brazo que mantuvieron en alerta al número 1 del mundo.

La victoria por 6-2, 6-4, 6-1 sobre el 32do preclasificado parecía bastante convincente, pero el partido estuvo lejos de ser rutinario.

"Cuando juegas contra alguien como Corentin, no sabes qué vendrá después", dijo Alcaraz en su entrevista televisiva sobre la cancha. "Me divertí mucho en la pista. Como pudieron ver, ambos logramos grandes tiros. Grandes puntos".

Alcaraz se rió al reflexionar sobre su sorpresa cerca del final del primer set, cuando estaba harto de perseguir drop shots y le dijo a su equipo: "No voy a correr para atraparlos".

"Estaba cansado de ir hacia adelante a la red", dijo.

El español añadió que había mirado las estadísticas y, con una leve exageración, pensó: "¿He ido a la red 55 veces?"

"Pensé que estábamos en una competencia de drop shots, ¡pero él ganó!", subrayó.

Siempre espectacular, Alcaraz también aportó algunos de sus propios trucos y tweeners. Eso le ayudó a mantener la compostura.

Alcaraz jugará el domingo contra el número 19 Tommy Paul. El estadounidense avanzó cuando el español Alejandro Davidovich Fokina se retiró por una lesión después de perder los dos primeros sets 6-1, 6-1.

En los partidos nocturnos, el número tres Alexander Zverev, subcampeón de la pasada edición, avanzó con una victoria 7-5, 4-6, 6-3, 6-1 sobre Cameron Norrie y se las verá en octavos de final con el argentino Francisco Cerúndolo.

Y el número seis Alex de Miñaur eliminó 6-3, 6-4, 7-5 a Frances Tiafoe. Su siguiente oponente será el kazajo Alexander Bublik (10), quien dio cuenta 7-6 (4), 7-6 (5), 6-4 del argentino Tomás Martín Etcheverry.

Cerúndolo firma su mejor actución

Cerúndulo avanzó por primera vez a la cuarta ronda en el Melbourne Park al derrotar 6-3, 7-6 (4), 6-3 al ruso Andrey Rublev.

El argentino de 27 años convirtió tres de las seis ocasiones de quiebre y dominó el 80% de los puntos con su primer saque rumbo a su cuarta victoria en cinco partidos contra Rublev.

Cerúndulo igualó así su mejor resultado en un Grand Slam. Previamente lo había en Roland Garros en 2023 y 2024.

Sabalenka y Gauff avanzan

La número uno Aryna Sabalenka y la tres Coco Gauff pasaron apuros en la tercera ronda.

Sabalenka dijo que hubo momentos en los que sintió que su cabeza, sus manos y su raqueta no estaban conectadas, pero aún así tuvo lo suficiente para superar a Anastasia Potapova por 7-6 (4), 7-6 (7).

Gauff superó problemas tempranos contra Hailey Baptiste antes de avanzar 3-6, 6-0, 6-3, reduciendo sus errores no forzados y sin cometer dobles faltas en el segundo set. Su siguiente rival será la número 19 Karolina Muchova.

Sabalenka, la máxima favorita en busca de su tercer título del Abierto de Australia en cuatro años, tomó una delantera de 6-5 y 40-0 en el primer set, pero Potapova salvó los tres puntos de set para llevar el duelo a un desempate. Sabalenka tomó una ventaja de 3-0 en el tiebreak antes de que la austriaca igualara 3-3. La bielorrusa tuvo dos puntos de set más y aseguró el parcial cuando conectó un revés a lo largo de la línea.

Después de ir perdiendo 4-0 en el segundo set, Potapova se recuperó para empatar 4-4 y forzar nuevamente un desempate. Potapova tuvo tres puntos de set en el desempate, pero Sabalenka se recuperó cuando la presión estaba al máximo.

"Jugó un tenis increíble", afirmó Sabalenka. "Siempre estuve a la defensiva. Hay días en los que simplemente tienes que luchar — fue una gran batalla".

Sabalenka enfrentará en octavos a la canadiense Victoria Mboko, una de tres adoslescentes que avanzaron durante la jornada.

Consejo de un grande

Iva Jovic, de 18 años, venció a la número siete Jasmine Paolini por 6-2, 7-6 (3). Jovic dijo que después de ser quebrada dos veces mientras sacaba para el partido, decidió salir a atacar.

Jovic comentó que algunos consejos que recibió de Novak Djokovic, el campeón de 24 Slam, el día anterior la ayudaron a concentrarse y vencer a una Top 10 por primera vez.

"Me dio algunos consejos muy atentos para mi juego", dijo la estadounidense. "Eso fue una de las cosas en la parte delantera de mi mente, porque creo que cuando Novak te da un consejo, lo sigues".

Se topará en octavos con Yulia Putintseva, quien ignoró a un público vocal para vencer 6-3, 6-7 (3), 6-3 a la turca Zeynep Sonmez.

Mirra Andreeva, una rusa de 18 años, avanzó a octavos en Australia por tercera edición seguida tras derrotar 6-3, 6-4 a la rumana Elena-Gabriela Ruse. Su próxima rival será la ucraniana Elina Svitolina (12), quien venció 7-6 (4), 6-3 a la rusa Diana Shnaider.

Nuevo capítulo Tien-Medvedev

Daniil Medvedev remontó un déficit de dos parciales para una victoria 6-7 (5), 4-6, 7-5, 6-0, 6-3 sobre el húngaro Fabian Marozsan, la quinta vez que se recupera de un 0-2 para ganar un partido de Grand Slam.

Medvedev tendrá revancha con Learner Tien, el estadounidense que lo sorprendió en una segunda ronda de cinco sets aquí el año pasado. Tien avanzó a la cuarta ronda nuevamente con una victoria 7-6 (9), 6-4, 6-2 sobre el portugués Nuno Borges.