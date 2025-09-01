Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se enfrentarán en cuartos de final

NUEVA YORK (AP) — Naomi Osaka e Iga Swiatek avanzaron a los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, mostrando por que en algún momento fueron las tenistas mejor clasificadas del mundo.

Osaka dominó a Coco Gauff 6-3, 6-2 en su esperado enfrentamiento del lunes en el estadio Arthur Ashe. Swiatek se recuperó de un 3-1 en contra en el primer set para vencer 6-3, 6-1 a Ekaterina Alexandrova.

"Al principio, sentí que ella estaba jugando muy rápido", afirmó Swiatek, quien busca su segundo título del Abierto de Estados Unidos y el séptimo en un Grand Slam. "Quería encontrar mi ritmo, pero más tarde realmente sentí que estaba en mi burbuja y en mi zona".

Osaka, que alcanzó los cuartos de final de un major por primera vez desde 2021, enfrentará a la ganadora del duelo entre Karolina Muchova (11) y Marta Kostyuk (27) por un lugar en las semifinales.

Swiatek enfrentará a la ganadora del duelo entre estadounidense Amanda Anisimova y la brasileña Beatriz Haddad Maia.

"Las chicas juegan tarde, así que no tiene sentido ahora pensar demasiado en contra quién voy a jugar", dijo Swiatek. "Solo voy a ver quién gana, y eso es todo. Me prepararé".

Rublev, fuera del Abierto de Estados Unidos

En el lado masculino, el canadiense Felix Auger-Aliassime (25), avanzó al derrotar 7-5, 6-3, 6-4 a Andrey Rublev en un partido en el estadio Arthur Ashe que duró poco más de dos horas.

Auger-Aliassime ganó por segunda vez en nueve enfrentamientos contra Rublev, el sembrado número 15, quien rompió su raqueta después de perder un punto en el segundo set.

"Cuando gané el primer set, sentí que tenía el control del partido", dijo Auger-Aliassime, quien a sus 25 años está en los cuartos de final de un torneo de Grand Slam por cuarta vez. "Buena victoria considerando nuestro historial, considerando lo bueno que es como jugador" .

¿Qué más sucedió en el Abierto de Estados Unidos el lunes?

El australiano Alex de Minaur (8) venció 6-3, 6-2, 6-1 al clasificado Leandro Riedi y enfrentará a Auger-Aliassime a continuación. El número uno del mundo, Jannik Sinner, enfrenta a Alexander Bublik en la sesión nocturna.

¿Quién está en el programa del martes?

El segundo clasificado, Carlos Alcaraz, enfrenta a Jiri Lehecka en uno de los cuartos de final masculinos. El estadounidense Taylor Fritz se verá ante el cuatro veces campeón del Abierto de Estados Unidos, Novak Djokovic, en el otro y los ganadores enfrentándose en las semifinales el viernes.

En los cuartos de final femeninos, Jessica Pegula juega contra Barbora Krejcikova, y la primera sembrada Aryna Sabalenka se enfrenta a Marketa Vondrousova.