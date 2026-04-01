Carlos Correa y Christian Vázquez guían triunfo de Astros en Houston

HOUSTON (AP) — El boricua Carlos Correa puso a Houston arriba con un jonrón de tres carreras y su coterráneo Christian Vázquez añadió un cuadrangular solitario para guiar el miércoles a los Astros hacia una victoria por 6-4 sobre los Medias Rojas de Boston, barridos en tres juegos.

Es la quinta victoria consecutiva de los Astros y deja a Boston con cinco derrotas seguidas desde un triunfo en el día inaugural de la campaña.

Como bateador emergente, Roman Anthony conectó un jonrón ante el dominicano Bryan Abreu para abrir la novena entrada y acercar a los Medias Rojas a dos carreras. Pero Abreu ponchó a los siguientes tres bateadores para conseguir su primer salvamento.

El abridor de Houston, Mike Burrows (1-1), permitió cinco hits y dos carreras en cinco entradas para llevarse el triunfo, después de haber tolerado nueve imparables y cinco anotaciones en cinco innings el viernes, durante su debut con los Astros, tras un canje con Pittsburgh en el receso previo a la campaña.

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El juego estaba empatado con un out en la quinta cuando el venezolano José Altuve pegó un sencillo antes de que Garrett Crochet (1-1) golpeara al cubano Yordan Álvarez en las costillas con un lanzamiento. Con dos outs y cuenta de 1-2, Correa castigó un pitcheo de velocidad reducida y lo mandó a las gradas del jardín izquierdo para poner el duelo 5-2.

Christian Vázquez amplía ventaja con jonrón decisivo

Vázquez conectó un jonrón ante Danny Coulombe para abrir el séptimo inning de Houston y ampliar la ventaja a 6-2.

El venezolano Wilyer Abreu pegó su tercer jonrón de la temporada, un batazo solitario que recortó la diferencia a 6-3 con un out en la octava.

El sencillo impulsor del también venezolano Willson Contreras con un out en la primera entrada le dio a Boston una ventaja temprana.

Detalles del desempeño y estadísticas clave

Por los Medias Rojas, el mexicano Jarren Durán de 5-1 con una anotada y una remolcada. Los venezolanos Contreras de 3-1 con una remolcada, Abreu de 4-2 con una anotada y una producida.

Por los Astros, el venezolano Altuve de 4-1 con una anotada. El cubano Álvarez de 3-2 con dos anotadas. El mexicano Isaac Paredes de 3-1 con una anotada y una remolcada. Los boricuas Correa de 4-1 con una anotada y tres producidas, Vázquez de 4-1 con una anotada y una empujada.