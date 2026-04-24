Carlos Salcido lleva su historia de lucha al cine

GUADALAJARA

, Jal., abril 24 (EL UNIVERSAL).- Cuando al exfutbolistale ofrecieron hacer un

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sobre su vida, aceptó bajo el entendido de que se mostraría una historia dey fuera positivo para la infancia mexicana.El directoraceptó sin problema y durante dos años puso manos a la obra para hacer ": La Historia de", que la noche de ayer tuvo suen el marco del Festival Internacional de Cine eny ahora espera fecha de salida comercial.Salcido inició su carrera en el equipo, fuecontabilizando tres copas del mundo y jugó ene Inglaterra) por seis años.En losufrió lasiendo muy niño y varias"Es una parte que queríamos construir, unadespués de dejar las canchasSabíamos que teníamos una historia padre, de resilencia y no queríamos que quedara sólo en nosotros. Hoy en día nos estamos dedicando a la, de niñas y queríamos mandar este mensaje de ´sí se puede´", dijo a su paso por la premier."Elapareció en mi vida de manera repentina, la gente a veces te conoce por el deporte que hiciste, pero no conoce ello que pasaste y esa es la parte que quisimos poner, no de cuántas", subrayó.En ": La Historia de" se cuenta cona exjugadores y entrenadores como el argentino, el holandés Ronald Koeman (campeón de) y el mexicanoLa producción corre a cargo de, compañía enfocada en contenidos premium como la serie "", la cual ha escudriñado en la vida decomo el delantero argentino Martín Palermo, el mediocampista colombiano Carlos "El Pibe" Valderrama y el uruguayo Iván Alonso.En paralelo al documental, Salcido estaría por editar unen el que no abordará el tema futbolero."Lo tengo parado desde hace un año. Es totalmente la, del niño, de lo que pasó con mi, del coraje, nada de", informó.Pero por ahora si habla del deporte que lo hizo mediático y está contento con que su amigo y excompañerovaya a ser quien se haga cargo delluego de la próxima Copa del Mundo.Y espera que el, equipo de sus amores, puede levantar elen el"() Era mi guía, quise ser siempre como él, cuando estaba yo enle pedía boletos para irlo a ver a, él grande y le deseo mejor", dijo."Lasque por lo menoslo del año pasado, donde quedaron a nada de sacar a", apuntó.