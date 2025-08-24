Carson Wentz se une a los Vikings como suplente de J.J. McCarthy

Vikings suman a Carson Wentz como suplente de J.J. McCarthy y envían a Sam Howell a los Eagles

Carson Wentz está de vuelta en la NFL y Sam Howell se mueve nuevamente.

Los Vikings de Minnesota han firmado a Wentz para respaldar al quarterback J.J. McCarthy y han enviado a Howell a los Eagles de Filadelfia.

Los Eagles, campeones reinantes del Super Bowl, enviarán una selección de quinta ronda de 2026 y una de séptima ronda de 2027 a Minnesota por Howell y una selección de sexta ronda de 2027.

Wentz, quien pasó la temporada pasada respaldando a Patrick Mahomes en Kansas City, fue la segunda selección general por los Eagles en 2016. Terminó tercero en la votación para el MVP de la NFL la temporada siguiente, pero se rompió el ligamento cruzado anterior en diciembre de ese año y vio a Nick Foles llevar a Filadelfia a su primera victoria en el Super Bowl.

Wentz fue titular para Indianápolis en 2021 y Washington en 2022. Antes de convertirse en suplente de los Rams de Los Ángeles en 2023.

McCarthy fue seleccionado décimo en general en el draft de 2024, pero se perdió su temporada de novato debido a una lesión de rodilla mientras Sam Darnold llevó a los Vikings a un récord de 14-3.

Wentz, de 32 años, tiene un récord de 47-46-1 como titular. Ha completado el 62.7% de sus pases para 22.410 yardas, 153 touchdowns y 67 intercepciones con un índice de pasador de 89.3.

Wentz es el único mariscal de campo en la historia de la NFL en lanzar para 4.000 yardas en una temporada sin que ningún receptor de su equipo alcanzara las 500 yardas de recepción. Logró eso en 2019, llevando a los Eagles a un título de la NFC Este.

Howell reemplazó a Wentz como el mariscal de campo titular de los Commanders en 2023. Jugó detrás de Geno Smith en Seattle el año pasado antes de ir a Minnesota. Howell se une a Tanner McKee detrás del MVP del Super Bowl Jalen Hurts en Filadelfia. Los Eagles también tienen actualmente a Dorian Thompson-Robinson y al novato Kyle McCord.

Howell, una selección de quinta ronda en 2022, tiene un récord de 5-13 como titular. Ha completado el 62.6% de sus pases para 4.139 yardas, 22 touchdowns y 23 intercepciones con un índice de pasador de 77.5.

