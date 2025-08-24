Justifica diputada que calle lleve su nombre

La diputada local del Partido del Trabajo (PT), Leticia Vázquez Hernández, confirmó que una calle del municipio de Cerritos lleva su nombre y que el nombramiento fue aprobado durante su administración como presidenta municipal. La decisión ha generado críticas por considerarse un gesto desproporcionado.

La iniciativa, según explicó la legisladora, surgió a partir de una solicitud de los vecinos organizados de la zona, quienes pidieron que se reconociera su labor en beneficio de la comunidad. Vázquez Hernández aseguró que el nombramiento se aprobó formalmente en el Cabildo durante su trienio.

“Pues fue una petición ciudadana de todos los vecinos organizados que decidieron hacer la petición y dicha petición pues se aprobó y por eso el nombre de esa calle…Sobre los méritos pues yo creo que ahí habría que preguntarle al Ayuntamiento que fue quien emitió el comunicado”, declaró.

Respecto a si considera apropiado recibir este tipo de reconocimientos, la diputada sostuvo que: “Lo que pasa es que en el camino de este trabajo como servidor pu´blico, las personas te muestran su afecto de diferentes maneras y es algo que pues yo les agradezco mucho a los vecinos que tuvieron esa atencio´n con mi persona”,

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Organizaciones como Ciudadanos Observando han cuestionado la medida, argumentando que la diputada mantiene vínculos con asuntos del Ayuntamiento que podrían representar un conflicto de interés. Vázquez Hernández respondió que su labor política la mantiene activa en seis municipios, donde colabora con los alcaldes y alcaldesas para gestionar apoyos y recursos.

“Yo creo que nunca nos vamos a salir de la poli´tica de ningu´n municipio. En mi caso me toca trabajar en seis municipios y en los seis municipios hemos estado muy atentos trabajando con todos los alcaldes y alcaldesas ayudando a gestionar y todo lo que esta´ en nuestras manos apoya´ndolos”, añadió.

Por su parte, el Ayuntamiento aclaró que el nombramiento no es reciente y que se trató de una propuesta vecinal aprobada por el Cabildo en su momento, reconociendo la trayectoria de la legisladora y su contribución a la comunidad.