Abate GCE a maleantes en tiroteo, en Ahualulco

AHUALULCO.- En un enfrentamiento, elementos de la Guardia Civil Estatal lograron abatir a dos delincuentes que los atacaron en la carretera 63, en su tramo de la carretera a Zacatecas hacia Ahualulco.

Al mediodía de este sábado, en un retén policial en la mencionada carretera alertaron a los agentes policiacos sobre la presencia de hombres armados que circulaban a bordo de un automóvil Volkswagen Beetle de color negro.

Los policías procedieron a la búsqueda de los maleantes y lograron localizarlos en la misma carretera, por lo que les marcaron el alto para inspección.

No obstante, los ocupantes del carro accionaron sus armas de fuego contra los agentes policiacos mientras se daban a la fuga, por lo que los policías tuvieron que responder y se inició el intercambio de disparos durante un tramo de la carretera.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ante el tiroteo el conductor del carro se descontroló y quedó trepado sobre la contención de la carretera, por lo que ya no pudo seguir avazando y entonces descendió para huir corriendo entre el monte y ya no pudo ser alcanzado por los agentes.

Cuando los policías descendieron de la patrulla para revisar el carro particular, se percataron que en el interior estaban dos presuntos maleantes sin vida con impactos de armas de fuego, incluso había manchas de sangre.

De igual forma, dentro del carro de los delincuentes había dos pistolas tipo escuadra, una coior negro y la otra color café, así como diversos cartuchos percutidos.

Después del enfrentamiento, al lugar llegó personal de la Fiscalía General del Estado a fin de realizar el levantamiento de los cuerpos, los cuales por ahora no han sido identificados y se les envió al Servicio Médico Legista para la autopsia de ley.

Asimismo, se inició la carpeta de investigación respectiva y el carro de los maleantes fue enviado a una pensión para continuar con las diligencias legales.