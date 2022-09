Caso por extorsión a Pogba toma nuevo giro con videos

PARÍS (AP) — Una pesquisa policial sobre las acusaciones de que la estrella del fútbol francés Paul Pogba fue blanco de extorsionadores tomó un nuevo y extraño giro el viernes con la publicación por parte de uno de los sospechosos, su hermano mayor Mathias, de una larga serie de videos que apuntan al ganador de la Copa del Mundo de 2018, su séquito y pudiente estilo de vida.



Se publicaron en Twitter más de 30 videos de Mathias Pogba leyendo frente a la cámara un comunicado de varias páginas.

No queda claro exactamente cuándo se filmaron los videos. Pero pudo haber sido antes que Mathias Pogba se entregara para ser interrogado por la policía la semana pasada. Según los reportes, desde entonces permanece detenido.

Su abogado no respondió de momento a una serie de preguntas de The Associated Press.

La grabación de los videos al parecer tomó mucho tiempo, porque Mathias Pogba vestía tres camisetas diferentes.

"Si estás viendo este video será porque mi hermano Paul Pogba ha encontrado la manera de silenciarme", aseguraba Mathias Pogba en el primero de la serie. "Grabo este video para que pase lo que pase, se revele todo".

Las palabras "video de protección, guardado en un lugar seguro" estaban escritas en muchos de los videos. Se difundieron luego de publicaciones previas que circularon en las redes sociales y en las que Mathias Pogba había amenazado con hacer revelaciones explosivas sobre su hermano, que juega para la Juventus tras su salida del Manchester United.

A Mathias Pogba y otras cuatro personas se les presentaron cargos preliminares el sábado pasado y fueron encarcelados como parte de la investigación de extorsión, indicaron fiscales franceses.

En la última serie de grabaciones, Mathias Pogba acusó a su hermano multimillonario de haber abandonado a miembros de su familia, dejándolos en la pobreza.

También afirmó que el mediocampista se relaciona con delincuentes y repitió las afirmaciones de que Paul Pogba contrató a un médico brujo. No aportó ninguna prueba para sustentar sus acusaciones.

Según las últimas afirmaciones de Mathias Pogba, el médico brujo es cercano al exseleccionado francés Alou Diarra, y Paul Pogba le fue presentado por el exdefensor Serge Aurier, del PSG.

Dijo que a lo largo de los años, el mediocampista francés ha gastado millones de euros por los servicios del médico brujo, pidiéndole, por ejemplo, que ayudara a Francia a ganar la Copa del Mundo de 2018 o hechizar a los futbolistas rivales.

Mathias Pogba había dicho anteriormente que su hermano había tenido como objetivo a Kylian Mbappé, sin ser más específico. En sus últimos videos, afirmó que Paul Pogba le pidió al brujo que "neutralizara" a Mbappé para el partido de vuelta de un duelo de la Liga de Campeones entre el PSG y el Manchester United en 2019. El United ganó ese encuentro 3-1 para avanzar a los cuartos de final.

Mathias Pogba tuvo una modesta carrera futbolística como delantero con clubes de niveles inferiores en Inglaterra y otros países europeos.