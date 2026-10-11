Cefor Promotora gana por default

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Cefor Promotora San Luis consiguió tres puntos en la Jornada 6 del campeonato de la Tercera División Profesional, dentro de la Zona XII, luego de que el encuentro ante León GEN se resolviera por la vía del default, debido a que el conjunto visitante no se presentó con sus uniformes en tiempo y forma.

El partido estaba programado para disputarse en la cancha de la Unidad Deportiva 21 de Marzo, en Soledad de Graciano Sánchez. Sin embargo, la falta de indumentaria reglamentaria por parte del equipo visitante impidió que el compromiso se desarrollara conforme a lo previsto.

Tras conceder el tiempo de prórroga establecido para que León GEN cumpliera con este requisito, el árbitro central determinó otorgar la victoria al conjunto local, de acuerdo con lo estipulado en el reglamento de la Tercera División Profesional.

Con este resultado, Cefor Promotora San Luis llegará a 11 unidades y se meterá en la pelea por los puestos de clasificación de la Zona XII. Aunque los tres puntos representan un avance en su objetivo deportivo, la victoria se produjo sin que el encuentro pudiera disputarse en el terreno de juego.

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La alineación contemplada de Cefor Promotora San Luis estuvo integrada por Leonardo Pérez, Dulio Carrera, Víctor López, Gabriel Medina, Pablo García, Leonardo Pastrana, Gustavo Alejo, José Faz, Aarón Ramírez, Abraham Sánchez e Iván Castilla. Por parte de León GEN aparecían Iván López, Iker Prado, Miguel Serrano, Ignacio Ramírez, Diego García, Joaquín Gasparin, David Guerrero, Gael Camarena, Fabricio Haro, Olivar Lucio y Christian Sánchez.