Cefor SL toma ventaja en la ida de dieciseisavos

Con una destacada muestra de carácter y contundencia, el Cefor Promotora San Luis consiguió una valiosa victoria de 5-2 sobre Saltillo Soccer en el duelo de ida de los dieciseisavos de final de la Tercera División Profesional en la Unidad Deportiva 21 de Marzo.

El partido arrancó con intensidad, y fue Cefor quien generó la primera oportunidad clara mediante Josué Briones, aunque su disparo se fue desviado pese a tener el arco abierto. Sin embargo, el conjunto visitante reaccionó rápidamente y al minuto 3 abrió el marcador con una jugada por la banda izquierda que culminó en el 1-0.

Saltillo mantuvo la presión y amplió la ventaja al minuto 9 con anotación de Iván Medina, tras aprovechar un error en la salida del equipo potosino.

La reacción de Cefor no tardó en llegar. Al minuto 27, Josué Briones descontó tras capitalizar una mala salida del guardameta rival. Apenas un minuto después, Aarón Ramírez empató el encuentro con un potente disparo cruzado, encendiendo el ánimo de los locales.

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Antes del descanso, al minuto 39, nuevamente Briones apareció para firmar su doblete con un remate de cabeza tras tiro de esquina, dándole la vuelta al marcador 3-2.

Para la segunda mitad, el encuentro se tornó más disputado en el medio campo, pero Cefor logró ampliar la ventaja al minuto 60 con otro gol de Josué Briones, quien completó su hat-trick con un disparo de larga distancia para el 4-2.

El marcador definitivo llegó al minuto 81, cuando Juan Jonguitud aprovechó un balón suelto dentro del área para empujar el esférico y sellar el 5-2.

En los minutos finales, Cefor mantuvo el control del juego para asegurar una importante ventaja de cara al partido de vuelta, dejando claro su potencial ofensivo en esta fase de la eliminatoria en Tercera División.