Celebran 50 años de la invención del pádel en México

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- En 1969, en su casa de Acapulco, la familia Corcuera adaptó una cancha, mezcla de tenis y frontón, para frenar la naturaleza colindante e inventar un juego para toda la familia y sus amigos. El nuevo deporte se llamó pádel.



Durante años el juego estuvo circunscrito a ese hogar, hasta que algunos invitados lo llevaron a otros países. En España el pádel ha pasado de 39 mil 652 fichas federadas en 2012 a 74 mil 473 en 2019.

Del 27 de noviembre al 1 de diciembre se celebra el primer torneo del World Padel Tour en México, último del calendario. Efe reunió en la primera pista oficial de pádel en México a Viviana Corcuera, coinventora de este deporte; al director del México Open 2019, el español Toni Guzmán, y a Ignacio Soto Borja, presidente honorífico de la Federación Mexicana de Pádel.

"No teníamos la menor idea de estar inventando un deporte, de ser así hubiésemos hecho los documentos necesarios" dice la argentina Corcuera. Junto a su esposo, Enrique Corcuera, y a García Pimentel inventaron un deporte hoy practicado en todo el mundo.

Ex Miss Argentina, anfitriona del Sha de Persia, de Kissinger, de Sinatra, consejera delegada de un grupo editorial mexicano, rememora aquellos días.

"En 1969, en el fraccionamiento las brisas de Acapulco, había terreno por todos lados, mi esposo decidió hacer un juego más familiar. Así surgió este deporte, sin intención de crear algo masivo, solo para su círculo de amigos".

En la conversación surgen nombres de la alta sociedad de los últimos 50 años. Los Arango, Plácido Domingo, el presidente de Argentina, Maricio Macri, y el expresidente español José María Aznar. Todos aficionados al pádel. "Éramos felices inventando saques, probando raquetas nuevas, escribí las reglas con mi esposo Enrique".

Enrique Corcuera y García Pimentel fue un empresario mexicano fallecido en 1999.

"Jugaba frontenis, un deporte que inventó un mexicano, el General Amaro. Buscando alternativas me hablaron del pádel en el 1991. Don Enrique Corcuera que era un hombre universal, generoso y muy culto, no le dio mayor importancia al juego porque en realidad donde se desarrolló fue en Argentina y España. Aquí había 40 canchas, y todas distintas, con esa inquietud me fui a las reuniones internacionales. En España lo nombraron como pádel, sin la doble d, y así fue registrado, para también reivindicar que es un deporte mexicano".

Relata Ignacio Soto Borja, notario que en sus oficinas construyó la primera pista oficial de pádel en México, lugar donde se produce el encuentro. Soto Borja fundó la Federación Mexicana de Pádel, de la que ahora es presidente honorífico vitalicio.

La relación de los juegos de pelota con México se remonta a la historia pre hispánica. Hernán Cortés fue el primero en llevar a España el juego de Ulama, maravillado por la destreza de los jugadores y por el material con el que estaba hecha la pelota, hule, que rebotaba más que la pelota europea de vejiga de animales.

Pero quien llevó el pádel a España en 1971 fue Alfonso de Hohenlohe. El noble y desarrollador inmobiliario germano-español, pasaba largas temporadas en la casa de los Corcuera en Acapulco. Decidió llevarlo al Marbella Club que él mismo había fundado.

"Alfonso vivía con nosotros en 1969, y lo llevó al Marbella Club donde fue un éxito" Recuerda Viviana.

Manolo Santana fue clave en la primera difusión de este deporte en España con los torneos que organizó. También en España se hizo el primer torneo internacional del que nos habla Ignacio Soto Borja.

"Con motivo de la expo de 1992 Julio Alegría, que fundó la federación española, organizó el primer torneo internacional de pádel. Quise dar a conocer que era un deporte mexicano y organizamos un torneo internacional en Acapulco. Investigué dónde había canchas; tan solo en Australia, Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina, México y España".

El notario Soto Borja también es el responsable de las actuales pistas de este deporte.

"Contraté a una persona que manejaba edificios preconstruidos, pedí que experimentase con el vidrio, por aquel entonces había temor se rompiese. Una de las primeras de este tipo la puso Plácido Domingo en su casa de Acapulco, mirando al mar. Le gustó tanto que le regaló una a su amigo el expresidente Aznar, lo que ayudó a que el pádel se extendiese más allá del sur de España".

De deporte de élites pasó a popular en la última década. El español Toni Guzmán es el director de México Open 2019. "Con estos antecedentes de lo que supone el pádel en México, es un antes y un después traer el Wolrd Padel Tour.

"En España es el segundo deporte con más licencias después del futbol", agrega.

El México Open 2019 es de especial relevancia con tres parejas optando aún por el título mundial, antes del gran Máster final en Barcelona en diciembre, en el Palau Sant Jordi.