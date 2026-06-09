Celebrarán torneo de racquet de Día del Padre

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Con la participación de jugadores de distintas edades y niveles competitivos, del 9 al 13 de junio se llevará a cabo el Torneo de Racquetbol "Día del Padre 2026" en las instalaciones del Club Deportivo Punto Verde, certamen que reunirá a destacados exponentes de esta disciplina en un ambiente de competencia y convivencia familiar.

Las actividades arrancarán el martes 9 de junio a partir de las 16:30 horas, dando paso a cinco días de intensos encuentros en los que competirán jugadores infantiles, juveniles y adultos en diferentes modalidades.

El torneo contempla cuatro categorías: Infantil Singles, Juvenil Singles con Ventaja, Master Dobles con Ventaja y Abierta Dobles con Ventaja, reuniendo a decenas de participantes que buscarán conquistar los primeros lugares de cada división.

En la categoría Infantil Singles destacan las participaciones de Frida Cerino, Alejandro Jerez, Mateo López, Félix González, Paulina Maldonado, María José Maldonado y Cristian Cervantes, quienes tendrán la oportunidad de mostrar su desarrollo deportivo en la cancha.

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Por su parte, la categoría Juvenil Singles con Ventaja contará con la presencia de Geraldine Maldonado, Emiliano Gallegos, Pedro Sánchez, Daniela Guerrero, Oscar Medellín, Michelle Briones, Daiana Aradillas y Christopher Aradillas, quienes protagonizarán una de las divisiones más competitivas del certamen.

En la modalidad Master Dobles con Ventaja participarán parejas integradas por Enrique de Alba y Arturo Torres; Antonio Zavala y Edgardo Flores; Marco Márquez y William Erwin; Cristian Maldonado y Gabriel Morado; Guillermo Díaz y Alfredo Blanco; Jorge Gaeta y Jovanny Maldonado; Kevin Lozano y Jorge Vidales; así como Héctor Medellín y José Pérez.

Mientras tanto, la categoría Abierta Dobles con Ventaja reunirá a algunas de las duplas más destacadas del torneo, entre ellas Juan Carlos Castillo y Agustín Castillo; Cristian Maldonado y Danna Hernández; Miguel Briones Torres y Miguel Briones Romero; Adán Aradillas y Christopher Aradillas; Oscar Medellín y Valeria Hernández; Pedro Sánchez y Mauricio Espinosa; Jesús Cruz y Alexa Maldonado; Jorge Gaeta Delgadillo y Jorge Gaeta Villegas; además de Braulio Cano y César Cano, y Santiago Hernández junto a Carlos Galina.