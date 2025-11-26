logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Fotogalería

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Celtics de Boston derrotan a los Pistons y rompen récord histórico

Jaylen Brown y Derrick White brillan en la victoria que pone fin a la racha de Detroit.

Por AP

Noviembre 26, 2025 08:56 p.m.
A
Celtics de Boston derrotan a los Pistons y rompen récord histórico

BOSTON (AP) — Jaylen Brown, Derrick White y los Celtics de Boston pusieron fin a la racha ganadora de Detroit, que había igualado el récord de la franquicia con 13 victorias, al superar el miércoles 117-114 a Cade Cunningham y los Pistons.

Los Pistons, líderes de la Conferencia Este, desperdiciaron la oportunidad de romper el récord que comparten con los equipos campeones de 1989-90 y 2003-04. Al menos tienen una foja de 15-3 dos temporadas después de perder 28 partidos consecutivos, estableciendo un récord de temporada de la NBA.

Brown anotó 33 puntos y consiguió diez rebotes. White consiguió 11 de sus 27 puntos en los últimos cuatro minutos y medio para ayudar a que los Celtics se sobrepusieran a una noche de 42 puntos de Cunningham.

Con Detroit abajo por tres, Cunningham fue objeto de una falta cerca de la mitad de la cancha justo cuando estaba a punto de lanzar un triple. Tras una revisión, los árbitros determinaron que efectivamente estaba en acción de tiro.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Cunningham encestó los dos primeros, pero falló el tercero. Payton Pritchard capturó el rebote para Boston, recibió una falta y encestó dos tiros libres con 2,4 segundos restantes.

Boston interceptó un pase antes de que Detroit pudiera intentar un triple para empatar.

Pritchard añadió 16 puntos para ayudar a que los Celtics ganaran por quinta vez en seis partidos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Celtics de Boston derrotan a los Pistons y rompen récord histórico
Celtics de Boston derrotan a los Pistons y rompen récord histórico

Celtics de Boston derrotan a los Pistons y rompen récord histórico

SLP

AP

Jaylen Brown y Derrick White brillan en la victoria que pone fin a la racha de Detroit.

Necaxa anuncia la salida de Fernando Gago tras Apertura 2025
Necaxa anuncia la salida de Fernando Gago tras Apertura 2025

Necaxa anuncia la salida de Fernando Gago tras Apertura 2025

SLP

El Universal

El argentino Fernando Gago es cesado como DT del Necaxa tras una temporada sin éxito en el Apertura 2025

Green Bay y Detroit se enfrentan en el Día de Acción de Gracias de la NFL
Green Bay y Detroit se enfrentan en el Día de Acción de Gracias de la NFL

Green Bay y Detroit se enfrentan en el Día de Acción de Gracias de la NFL

SLP

PULSO

El resultado de este encuentro podría definir el rumbo de la temporada regular

Cowboys reciben a los Chiefs en el duelo de Acción de Gracias
Cowboys reciben a los Chiefs en el duelo de Acción de Gracias

Cowboys reciben a los Chiefs en el duelo de Acción de Gracias

SLP

AP

Patrick Mahomes y Dak Prescott liderarán a sus equipos en un enfrentamiento aéreo de alto voltaje.