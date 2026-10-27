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Cerveceros cerca de su primer título

Se llevan por paliza el tercer juego de la Serie Mundial ante los Rays

Por AP

Octubre 27, 2026 03:00 a.m.
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Cerveceros cerca de su primer título
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      ST. PETERSBURG, Florida.- El dominicano Jackson Chourio y Brice Turang encendieron la quinta entrada de ocho carreras de Milwaukee, y los Cerveceros arrollaron para vencer el lunes 10-1 a los Rays de Tampa Bay para quedar a una victoria de su primer título de la Serie Mundial.

      El zurdo novato Robert Gasser lanzó pelota de un solo hit y enfrentó al mínimo de bateadores durante seis entradas, y Milwaukee se encaminó a una ventaja de 3-0 en la Serie. El Juego 4 se disputa el martes en Tropicana Field, donde muchos aficionados de los Cerveceros se presentaron el lunes y animaron desde detrás del dugout de visitantes.

      Gasser permitió un sencillo de línea al cubano Yandy Díaz para abrir la parte baja de la primera entrada y luego retiró a 14 bateadores consecutivos antes de que el también cubano Victor Mesa Jr. recibiera base por bolas para iniciar la sexta de Tampa Bay. Gasser se convirtió en el primer zurdo en enfrentar al mínimo de 18 bateadores en seis entradas de un juego de Serie Mundial desde Sandy Koufax con los Dodgers en 1965.

      Chourio se fue de 5-4, su compatriota venezolano William Contreras de 5-3 y Milwaukee acumuló 16 hits ante el dominicano Freddy Peralta, quien es apodado "Fastball Freddy" y cinco relevistas para ganar su octavo juego consecutivo de postemporada y el cuarto seguido como visitante.

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