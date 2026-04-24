Chabrand destaca la unión del equipo

El Club Atlético de San Luis volvió a darle una alegría a su afición tras imponerse a Santos Laguna el pasado miércoles en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez, resultado que fue valorado de manera positiva por el director técnico Raúl Chabrand, quien destacó la entrega del equipo y la unión del grupo.

En conferencia de prensa posterior al encuentro, el estratega potosino reconoció que el triunfo llega en un momento importante, luego de la frustración que dejó el partido anterior. "Muy importante. Nos quedamos muy tristes del juego pasado, se hizo un gran esfuerzo y no se alcanzó el resultado. Hoy el equipo se brindó en la cancha", expresó.

Chabrand explicó que el partido tuvo dos caras, con un dominio inicial del conjunto lagunero durante la primera mitad, pero con una reacción clara de los locales en el complemento. "Ellos dominaron el primer tiempo, pero en el segundo el equipo no solamente pisó el acelerador, sino que hizo muy bien las cosas, con aplicación y dejando hasta la última gota de sudor. Eso nos alcanza para el triunfo", puntualizó.

El técnico también aprovechó para agradecer el respaldo de la afición, que se hizo presente a pesar de los altibajos en la temporada. "Sentimos su apoyo en todo momento. Quizá no ha sido el torneo que hubiéramos querido darles, pero su apoyo incondicional se siente dentro de la cancha", afirmó.

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En cuanto al desempeño individual, destacó la importancia de Pedro, quien volvió a hacerse presente en el marcador, aunque evitó centrar el mérito en un solo elemento. "Pedro es muy importante, aporta goles, actitud y ejemplo, pero sería injusto señalar solo a uno. También hay que reconocer a compañeros como Sebas y Cata, que hoy entró y ayudó a cerrar el partido", comentó.

Sobre su gestión al frente del equipo, Chabrand señaló sentirse respaldado por la directiva y resaltó la disposición del plantel. "Me siento muy afortunado por la confianza. Los jugadores son un grupo sano, noble, que ha querido sacar esto adelante. Sabíamos que no era el mejor torneo, pero han dado su máximo esfuerzo", dijo.

Finalmente, el entrenador dedicó palabras de reconocimiento a Julio César Domínguez, a quien calificó como un ejemplo dentro y fuera de la cancha. "Es un ser humano admirable, con una carrera muy exitosa que ha dejado una vara muy alta. Ojalá todos los futbolistas tuvieran su pasión y entrega. Hoy fue clave para cerrar el juego", concluyó.