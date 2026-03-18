Champions League hoy: partidos, horarios y dónde ver
Cuatro partidos definen a los clasificados a Cuartos
Este miércoles se disputan los últimos cuatro partidos que definirán a los equipos clasificados a los Cuartos de Final de la Champions League.
La jornada incluye los siguientes encuentros:
Barcelona vs Newcastle | 11:45 horas | FOX One y FOX+
Liverpool vs Galatasaray | 14:00 horas | FOX One y FOX+
Tottenham vs Atlético de Madrid | 14:00 horas | FOX One y FOX
Bayern Múnich vs Atalanta | 14:00 horas | HBO Max, TNT y TNT Sports
Los duelos cerrarán la fase de Octavos con varios enfrentamientos clave entre equipos europeos de alto nivel.
