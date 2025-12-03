Checo Pérez desvelará los colores de Cadillac en el Super Bowl

logo pulso
El piloto mexicano Checo Pérez será el encargado de mostrar los colores de Cadillac en la Fórmula 1 durante el Super Bowl

Diciembre 03, 2025 12:40 p.m.
CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 3 (EL UNIVERSAL).- La expectativa por conocer más detalles de la escudería Cadillac es alta y este miércoles, el equipo de Checo Pérez anunció que revelarán sus colores e identidad estética en el próximo Super Bowl LX.

El próximo 8 de febrero del 2026, la escudería estadounidense revelará sus colores, aunque vale la pena recordar que el piloto tapatío adelantó en la antesala del Gran Premio de México que el negro será el color principal.

"El Super Bowl es uno de los pocos momentos de la cultura estadounidense en los que se unen el deporte, el entretenimiento y la narración de historias, y nos da la oportunidad de presentar al equipo Cadillac de Fórmula 1 en un escenario que refleja lo que somos", confesó Dan Towriss, CEO de la escudería.

"Estamos orgullosos de nuestra herencia americana y queremos mostrarla de una manera audaz, innovadora y exclusivamente nuestra. Esto es sólo el principio, pero es un momento del que estoy muy orgulloso", agregó.

