Checo Pérez desvelará los colores de Cadillac en el Super Bowl
El piloto mexicano Checo Pérez será el encargado de mostrar los colores de Cadillac en la Fórmula 1 durante el Super Bowl
CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 3 (EL UNIVERSAL).- La expectativa por conocer más detalles de la escudería Cadillac es alta y este miércoles, el equipo de Checo Pérez anunció que revelarán sus colores e identidad estética en el próximo Super Bowl LX.
El próximo 8 de febrero del 2026, la escudería estadounidense revelará sus colores, aunque vale la pena recordar que el piloto tapatío adelantó en la antesala del Gran Premio de México que el negro será el color principal.
"El Super Bowl es uno de los pocos momentos de la cultura estadounidense en los que se unen el deporte, el entretenimiento y la narración de historias, y nos da la oportunidad de presentar al equipo Cadillac de Fórmula 1 en un escenario que refleja lo que somos", confesó Dan Towriss, CEO de la escudería.
"Estamos orgullosos de nuestra herencia americana y queremos mostrarla de una manera audaz, innovadora y exclusivamente nuestra. Esto es sólo el principio, pero es un momento del que estoy muy orgulloso", agregó.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Checo Pérez desvelará los colores de Cadillac en el Super Bowl
El Universal
El piloto mexicano Checo Pérez será el encargado de mostrar los colores de Cadillac en la Fórmula 1 durante el Super Bowl
La Década Dorada que puso al Fútbol Regio en la cima de México
Redacción
El dominio de Tigres y Rayados en la Liga MX marca una nueva era en el fútbol mexicano.
FOX Sports sufre nuevo recorte masivo
El Universal
Alberto Lati termina contrato en febrero y anunció que no va a renovar