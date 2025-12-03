logo pulso
BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO

BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO

BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO

LE DESEAN DICHA EN SU MATRIMONIO

Por Maru Bustos PULSO

Diciembre 03, 2025 03:00 a.m.
Tania Loredo Carbajal dejará la soltería en breve para celebrar sus matrimonio religioso.

Con este motivo, Susana Rangel ofreció a la prometida de su hijo una espléndida celebración de bienvenida a su familia y a su hogar.

Como buena anfitriona, integró elementos contemporáneos de buen gusto y reunió detalles especiales.

En el cálido festejo estuvieron con la futura novia, su mamá Hilda Guadalupe Carbajal, así como seres queridos y amistades cercanas, quienes compartieron su felicidad y le desearon prosperidad y dicha en su matrimonio.

Las invitadas felicitaron a la novia y le entregan algunos presentes.

La agradable mañana con, ¡gran armonía y alegría!

