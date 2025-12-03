BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO
LE DESEAN DICHA EN SU MATRIMONIO
Tania Loredo Carbajal dejará la soltería en breve para celebrar sus matrimonio religioso.
Con este motivo, Susana Rangel ofreció a la prometida de su hijo una espléndida celebración de bienvenida a su familia y a su hogar.
Como buena anfitriona, integró elementos contemporáneos de buen gusto y reunió detalles especiales.
En el cálido festejo estuvieron con la futura novia, su mamá Hilda Guadalupe Carbajal, así como seres queridos y amistades cercanas, quienes compartieron su felicidad y le desearon prosperidad y dicha en su matrimonio.
Las invitadas felicitaron a la novia y le entregan algunos presentes.
La agradable mañana con, ¡gran armonía y alegría!
