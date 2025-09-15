"Checo" Pérez respalda a Canelo tras derrota contra Crawford

La derrota de Saúl "Canelo" Álvarez ante Terence Crawford fue una de las más controversiales en la trayectoria del mexicano. A pesar de llegar como campeón defensor, y de que su rival subió dos categorías para el combate, el resultado fue decisión unánime a favor de Crawford.

El resultado desató una ola de críticas, burlas y ataques hacia el tapatío, incluso desde el propio público mexicano. Sin embargo, en medio de los señalamientos, también llegaron mensajes de apoyo.

Uno de ellos fue de su compatriota, el piloto de Fórmula 1 Sergio "Checo" Pérez, quien respaldó a Álvarez en redes sociales.

¿Qué dijo "Checo" Pérez sobre la pelea de ´Canelo´?

Tras publicar un mensaje en Instagram en el que se declaraba "orgulloso y humilde" a pesar de la derrota, el boxeador recibió la reacción de su amigo y colega.

"¡Bravo Canelo! Qué manera de comportarte, como todo un profesional! Muy orgulloso de ti!", escribió Checo Pérez en los comentarios, destacando la actitud del pugilista.

El siguiente paso en la carrera del "Canelo" aún es incierto. Por ahora, aseguró que solo quiere descansar, disfrutar de su familia y después definir el próximo reto.

