Seahawks logran una sorpresa
Aprovechan errores de los Steelers para conseguir la victoria
PITTSBURGH.- George Holani se lanzó sobre un balón vivo en la zona de anotación para conseguir un touchdown improbable, y los Seahawks de Seattle aprovecharon el juego descuidado para conseguir el domingo una victoria de 31-17 ante los Steelers de Pittsburgh y lograr una sorpresa.
Sam Darnold pasó para 295 yardas y dos touchdowns, superando un par de intercepciones en la primera mitad. Kenneth Walker III corrió para 105 yardas, incluyendo un touchdown de 19 yardas con 3:41 por jugar que aseguró la tercera victoria de Seattle en Pittsburgh.
Los Seahawks superaron a Pittsburgh con 395 yardas contra 267. Solo las dos intercepciones tempranas de Darnold permitieron a los Steelers mantenerse en el juego.
Rodgers completó 18 de 33 pases para 203 yardas con un touchdown y dos intercepciones una semana después de un debut casi impecable de cuatro touchdowns en una victoria sobre los New York Jets. DK Metcalf atrapó tres pases para 20 yardas, incluyendo un touchdown de dos yardas, pero fue en gran medida un factor menor contra su antiguo equipo.
